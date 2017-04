Von Wolfgang Otter

Wörgl – Das Thema Fußgängerzone in der Bahnhofstraße sorgt bereits seit Jahrzehnten für Aufregung. Nach einem missglückten Probelauf war es wieder ruhig geworden. Doch dann kam vor drei Jahren die Idee einer Mini-Fußgängerzone auf. So sollten die Autos in Richtung Bahnhof ab der Fritz-Atzl-Straße abgeleitet werden, außerdem die Fahrzeuge von Richtung Bahnhof in Richtung Kirche (wegen Einbahn ist dies nicht möglich) bis zur Peter-Anich-Straße fahren dürfen. Dazwischen wäre eine rund 34 Meter lange Fußgängerzone bzw. Platz entstanden. Der Plan wurde nach geharnischten Protesten von Bewohnern aus den Nebenstraßen (der u. a. bei einem TT-Foru­m laut wurde) ad acta gelegt. Jetzt scheint es, dass die Mini-Fußgängerzone durch die Hintertüre eingeführt werden könnte. Zumindest sucht die Stadtführung im Stadtmagazin Standbetreiber für eine Wörgler „Nasch- und Genussmeile“ in der unteren Bahnhofstraße. Diese soll den erfolgreichen Bauernmarkt ergänzen. Die Genussmeile soll während der Sommermonate an fünf Tagen offen haben. Wie die Verkehrsleitung geschehen würde, ist offen. „Aber es würde sich für heuer nicht mehr ausgehen“, sagt BM Hedi Wechner (Liste Wechner). „Und vorher müssen wir schauen, ob es überhaupt Standbetreiber gibt, die mitmachen, und an wie vielen Tagen sie offen lassen wollen“, ergänzt BM Wechner.

Seitens der Jungen Wörgler Liste (JWL) kommt Kritik an diesen Plänen. Besonders am Umstand, dass angeblich in keinem Gremium darüber abgestimmt worden sei. „Die Präpotenz, mit welcher man hier agiert, ist einfach nur erschreckend“, schimpft JWL-GR Michael Riedhart. „Es wäre besser, wenn man künftige Vorhaben vorab auch mit den Betrieben in der Bahnhofstraße abstimmt, anstatt kurzsichtige Artikel im Stadtmagazin zu inserieren.“ Abschließend sei für ihn zu sagen: „Der nächste Flop der Stadt Wörgl ist schon vorprogrammiert, wenn dieser Naschmarkt kommt.“ Wobei Riedhart wissen will, dass NR Carmen Schimanek von den Wörgler Freiheitlichen Ideengeberin ist. Diese brachte nach eigenen Worten im März-Gemeinderat den Antrag auf Prüfung ein, „weil wir an einer Attraktivierung der Bahnhofstraße interessiert sind“. Ob dafür eine Fußgängerzone notwendig ist, stünde nicht fest. Und zu Riedhart meint sie: „Er soll besser zur Gemeinderatssitzung kommen, damit er informiert ist.“ BM Wechner ergänzt: „Die JWL braucht sich nicht zu fürchten, gegebenenfalls werden wir uns um die Zustimmung der Gremien kümmern.“