Reutte – Das Tiroler Unternehmen HL Innovation hat mit „CoPAN“ ein neuartiges, in Österreich bereits patentiertes Paneel auf den Markt gebracht, das Infrarot- und LED-Technologie verbindet.

Die Tiroler Adler Runde , ein Zusammenschluss aus 42 heimischen Unternehmen, Standortagentur Tirol und private Investoren fanden das erdachte und entwickelte Paneel innovativ genug, um es mit einer Gesamtsumme von 200.000 Euro zu unterstützen.

Man habe Licht und Wärme kombinieren wollen, erläuterte Thomas Hackl, geschäftsführender Gesellschafter der HL Innovation“ am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in Innsbruck. Das Produkt sei vor allem für die Bereiche business, living und health interessant, so Hackl. Die Lichtfarbe lasse sich per App zwischen „warm“ und „kalt“ variieren, auch die Abstrahltemperatur könne exakt eingestellt werden.

Die Wichtigkeit von Innovationen insgesamt betonte indes die Tiroler Wirtschaftslandesrätin Patrizia Zoller-Frischauf (ÖVP). Es gebe viele „kluge Köpfe in diesem Land“ und es gehe darum, dass Produkte „die sich verkaufen lassen“, entwickelt würden. Daran hingen die „Arbeitsplätze der Zukunft“, so Zoller-Frischauf.