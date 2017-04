Innsbruck – Die schlechte Nachricht vorweg: Im Vergleich zum Rekordwinter des Vorjahres sind die Nächtigungen in Tirol im Zeitraum November 2016 bis März 2017 um 6,3 Prozent auf 23,7 Millionen gesunken, die Ankünfte um 3,6 Prozent auf 5,2 Millionen.

Doch – und das ist die gute Nachricht – diese Zahlen sind nur bedingt aussagekräftig, da insbesondere die Verschiebung von Ostern zum Tragen kommt, das im Vorjahr in den März und heuer in den April gefallen ist. Dennoch ist, gemessen an den Nächtigungen, heuer die fünftbeste Wintersaison für den Tiroler Tourismus im historischen Vergleich.

185.000 deutsche Gäste weniger

Es sind die deutschen Gäste, die für den Großteil des Rückganges in der bisherigen Wintersaison gesorgt haben. Aus dem mit Abstand wichtigsten Herkunftsmarkt sind im Zeitraum November 2016 bis März 2017 2,5 Millionen Gäste zum Winterurlaub gekommen, die 11,6 Millionen Mal genächtigt haben. Das sind um 185.000 Gäste weniger (minus 6,8 Prozent) als im Vorjahr und bedeutet ein Nächtigungsminus von 1,3 Millionen (minus 10,3 Prozent). Der Großteil davon entfällt mit 800.000 Nächtigungen allerdings auf den März, was durch die Verschiebung von Ostern verursacht wurde: Während der Termin im Vorjahr in den März fiel, lag er heuer im April.

Neben dem deutschen Markt bilanzieren auch weitere wichtige Märkte rückläufig. Aus den Niederlanden haben die Nächtigungen um 130.000 (minus 4,0 Prozent) auf 3,2 Millionen abgenommen, aus Österreich um 20.000 (minus 1,5 Prozent) auf 1,6 Millionen und aus der Schweiz um 40.000 (minus 3,5 Prozent) auf 1,2 Millionen.

Platter: Keine „Depression bekommen“

„Es war uns aufgrund der Rahmenbedingungen klar, dass es schwierig wird“, betonte Tourismusreferent und Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) am Donnerstag: „Aber es kann auch nicht jedes Jahr einen neuen Rekord geben“. Weder sollte man bei guten Zahlen „in Euphorie verfallen“, noch bei einem schlechten Ergebnis „eine Depression bekommen“. Sehr wohl werde man aber seine Schlüsse ziehen, sagte der Tourismusreferent. Mit einem Tourismusforschungszentrum wolle man sich für die „Zukunft aufstellen“ und etwa Digitalisierung als Chance nutzen.

Darüber hinaus soll Tirol unter anderem im Skitourenbereich eine Offensive starten oder seine „Qualitätsführerschaft“ beim Klettern und Radwegenetz weiter unter Beweis stellen, meinte Platter. Auch das Kunstschneemanagement soll genau analysiert werden, so der Landeschef: „Dort müssen wir effizienter vorgehen“. Zudem erhalte die Tirol Werbung 2017/18 mit jeweils zwei Millionen Euro mehr Budget.

Angesichts der Rahmenbedingen habe Tirols Tourismusbranche die Herausforderungen „bravourös gemeistert“, erklärte der Chef der Tirol Werbung, Josef Margreiter. Man habe bewiesen, dass man sich auf „schwierige Verhältnisse“ einstellen könne. In absoluten Zahlen habe Tirol, verglichen mit anderen Winterdestinationen, in wichtigen Märkten „seine Poleposition“ behauptet. Kritisch gab sich Margreiter hinsichtlich den Märkten Niederlande, Belgien, Dänemark und Tschechien: „Dort hat beispielsweise Salzburg seine Marktanteile ausgebaut“. Er sehe diese Märkte aber als „Wachstumspotenzial“, argumentierte der Werber: „Überall dort können wir uns stärker positionieren“. Erfreulich sei, dass der Rückgang am russischen Markt gestoppt habe werden können.

Als „Wermutstropfen“ bezeichnete Wirtschaftskammer-Spartenobmann Franz Hörl die Wertschöpfung. Gerade im Sommer sollte die „Preisdisziplin“ gewahrt bleiben, meinte er. Aber auch generell ortete der Hotelier und Seilbahnobmann einen Druck auf die Wertschöpfung durch steigende Löhne und durch die Mehrwertsteuererhöhung im Zuge der letzten Steuerreform.

Touristiker blicken zuversichtlich Richtung Sommer

Das Saisonale Tourismusbarometer hat auch die Erwartungen der Tiroler Unterkunftsbetriebe zur Sommersaison erhoben, die mit 1. Mai beginnt. Rund drei Viertel der Unternehmen sind derzeit mit der Buchungslage zufrieden bzw. sehr zufrieden: 56 Prozent der befragten Betriebe halten bei einem ähnlichen Buchungsstand wie im Vorjahr, 18 Prozent konnten bisher sogar mehr Buchungen generieren. Nur 17 Prozent bezeichnen die aktuelle Situation schlechter als im Vorjahr. Besonders positiv wird die Buchungslage deutscher Gäste beurteilt. Gleich 90 Prozent der Befragten zeigen sich damit zufrieden bzw. sehr zufrieden.

Die enorme wirtschaftliche Bedeutung des Tourismus für Tirol betonte Stefan Garbislander, Leiter Wirtschaftspolitik und Strategie in der Wirtschaftskammer Tirol: „Die Tourismusbetriebe und die Seilbahnwirtschaft zusammen geben rund 56.000 Menschen Arbeit, zahlen über zwei Milliarden Euro an Löhnen und Gehältern und investieren jährlich über 600 Millionen Euro in neue Anlagen und Kapazitäten.“ Diese Bedeutung für den Arbeitsmarkt werde noch weiter zunehmen: Digitalisierung und Automatisierung seien in einem Dienstleistungsbereich wie den Tourismus nur bedingt sinnvoll und möglich, weil Menschen von Menschen serviciert werden wollen. „Wir gehen davon aus, dass im Tourismus in den nächsten acht Jahren bis 2025 rund 11.000 neue, zusätzliche Arbeitsplätze in Tirol entstehen können.

Österreichweiter Rückgang um vier Prozent

In ganz Österreich wurden in der bisherigen Wintersaison 2016/17 in Österreich 16,13 Millionen Gäste verzeichnet (minus 0,4 Prozent), die es auf insgesamt 60,21 Millionen Nächtigungen (minus 4,0 Prozent) brachten. Dabei verzeichneten die Beherbergungsbetriebe 14,02 Millionen Gäste (plus 0,4 Prozent) mit zusammen 48,82 Millionen Nächtigungen (minus 3,0 Prozent).

Vor allem ausländische Gäste kamen in den ersten fünf Monaten der Wintersaison 2016/17 weniger, hier wurde ein Rückgang der entsprechenden Nächtigungen um 5,1 Prozent auf 46,69 Millionen und der Zahl der Gäste um 1,3 Prozent auf 11,44 Millionen verbucht. Auch in Östereich blieben deutsche Gäste verstärkt aus, hier gaben die Übernachtungen um 9,9 Prozent auf 22,30 Millionen nach, und die Zahl der Gäste aus dem Nachbarland ging um 5,7 Prozent auf 5,22 Millionen zurück.

Hingegen wurde bei inländischen Gästen durchwegs ein Plus verzeichnet: Ihre Zahl wuchs in den fünf Monaten im Jahresabstand um 1,7 Prozent auf 4,68 Millionen (davon 4,40 Millionen oder plus 1,9 Prozent in gewerblichen Beherbergungsbetrieben), die Zahl ihrer Nächtigungen legte um 0,2 Prozent auf 13,52 Millionen zu (dabei um 0,6 Prozent auf 12,35 Millionen in Betrieben).

Generell ist laut Statistik Austria der Trend zu einer immer kürzeren Aufenthaltsdauer, die in der bisherigen Wintersaison bei durchschnittlich 3,7 Nächtigungen liegt, aufrecht geblieben - wie für ausländische Gäste gilt dies auch für die einheimischen Urlauber. (TT.com, APA)