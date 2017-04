St. Johann in Tirol - Der Tiroler Holzkonzern Egger mit Sitz in St. Johann plant den Bau eines Spanplattenwerkes in der polnischen Stadt Biskupiec. Das Werk soll „im Lauf des Jahres 2018“ in Betrieb gehen, sagte Egger-Sprecherin Manuela Leitner am Donnerstag. Sobald alle Genehmigungen vorliegen, werde man mit dem Bau beginnen. Derzeit sei man „in Vorbereitung“, so die Sprecherin.

Laut der polnischen Nachrichtenagentur PAP werden insgesamt 400 Jobs entstehen und 600 weitere in kooperierenden Unternehmen bis 2019. Das Werk werde der modernste Standort Eggers in Europa sein und 650.000 Kubikmeter Spanplatten im Jahr produzieren, erklärte ein Verantwortlicher von Egger Polen.

Das Werk stellt die größte Investition in der Warminsko-Mazurskie-Provinz dar, die seit Jahren unter einer hohen Arbeitslosenrate leidet. Biskupiec-Bürgermeister Kamil Kozlowski betonte daher, dass das Investment die 14 Prozent-Arbeitslosenrate senken werde.

Die Egger-Gruppe verfügt noch über kein Werk in Polen. Das Familienunternehmen besteht seit 1961 und beschäftigt nach eigenen Angaben rund 7.800 Mitarbeiter. Europaweit werde an 17 Standorten eine umfassende Produktpalette aus Holzwerkstoffen (Span-, OSB- und MDF-Platten) sowie Schnittholz hergestellt. (APA)