Innsbruck – Der 1. Mai hat Symbolkraft, nicht nur für die Geschichte der Arbeitnehmerbewegung oder der Sozialdemokratie. Am Tag der Arbeit wird heute von allen Parteien in Tirol der Stellenwert der rund 300.000 Arbeitnehmer im Land hervorgestrichen. Adressat der Mai-Reden ist die Politik bzw. die Wirtschaft. Diesmal gibt es jedoch eine erstaunliche Premiere.

Während in Oberösterreich wegen eines umstrittenen Videos Eiszeit zwischen den Interessenvertretungen Arbeiterkammer und Wirtschaft herrscht und zuletzt auch in Tirol Wirtschaft und AK so manche Unfreundlichkeiten ausgetauscht haben, wenden sich AK-Präsident Erwin Zangerl und Wirtschaftskammerboss Jürgen Bodenseer heuer erstmals in einer gemeinsamen Erklärung an die Öffentlichkeit. „Arbeitnehmer und Arbeitgeber sitzen im selben Boot. Um geschäftlichen Erfolg und damit Arbeitsplätze zu sichern, müssen beide kräftig rudern – und zwar in die gleiche Richtung“, betonen beide.

Vor einer Woche wurde die Idee geboren, den 1. Mai nicht für politische Töne zu nutzen, sondern an diesem besonderen Tag die Gemeinsamkeiten hervorzuheben. Die Initiative der beiden hochrangigen VP-Funktionäre dürfte vor allem ÖVP-Chef und LH Günther Platte­r freuen. Schließlich sorgen Querschüsse aus Wirtschaft und AK immer wieder für Unruhe in der Volkspartei. „Als Interessenvertretungen sind wir naturgemäß nicht immer einer Meinung, weil unsere Herangehensweise aus Sicht der jeweiligen Gruppe erfolgt, aber in grundsätzlichen Fragen herrscht Einigkeit“, heißt es von den zwei Präsidenten. Man benötige jedoch einen starken Standort Tirol, der Platz für unternehmerische Initiativen und damit sichere Arbeitsplätze biete.

Bodenseer und Zangerl fordern aber auch Reformen und üben gleichzeitig Kritik an überbordenden Naturschutzrichtlinien. Tirol dürfe nicht unter eine Käseglocke gestellt werden und sich in Fragen des Naturschutzes nicht unreflektiert den Vorgaben der EU beugen, spielen sie auf die Forderung Brüssels an, zusätzliche Natura-2000-Schutzgebiete auszuweisen. Zangerl: „Wir brauchen Entwicklungsflächen für Betriebsansiedelungen und für dringend benötigten Wohnraum.“ Laut Bodenseer stehen bereits 25 Prozent der Fläche unter Schutz. „Naturschutz ja – aber mit Augenmaß und selbstbestimmt. Wir brauchen auch noch Flächen zum Arbeiten und Wohnen im Land.“

Kopfzerbrechen bereitet den Interessenvertretern die Entsenderichtlinie. Die EU solle fairen Wettbewerb schaffen, anstatt den Arbeitsmarkt zu untergraben. Weil die Lohnnebenkosten in den mittel- und osteuropäischen Ländern wesentlich niedriger seien, hätten diese Firmen einen unfairen Wettbewerbsvorteil.

Letztlich unterstreichen Bodenseer und Zangerl „die starke Achse der Sozialpartner“ in zentralen Fragen wie leistbares Wohnen, Arbeits- und Lebensraum sowie Beschäftigung. „Hier treten wir gemeinsam mit unseren Initiativen gegenüber der Landesregierung auf.“ (pn)