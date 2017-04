Mils b. Imst, Sölden – Im Jahr 2022 wird Peking die Olympischen Winterspiele austragen. Die Vorbereitungen für die Infrastruktur sind voll im Laufen. Im Rahmen der Olympischen Skigebietsentwicklung wird auch ein besonderer Fokus auf die medizinische Versorgung von verletzten Wintersportlern – von der Piste bis zur Reha – gelegt.

Zur Besichtigung von Liftanlagen in Sölden und medizinischen Einrichtungen der Tagesklinik Medalp reiste kürzlich eine chinesische Delegation in den Bezirk Imst an. Nach der Ötztal-Visite stand der zweite Tag ganz im Zeichen der Tagesklinik. Die österreichische Außenhandelskammer präsentiert die Medalp-Gruppe nämlich seit Verleihung des Exportpreises 2012 als eines der medizinischen Vorzeigeprojekte. Med­alp-Chef Alois Schranz und der Leiter der Physiotherapie, Maximilian Pall, stellten das Konzept von den Schnittstellen zu den Skigebieten bis hin zur postoperativen Betreuung der versorgten Patienten vor.

Bernadette Larcher und Werner Senn von snowHow China gaben interessante Einblicke in Wintersportthemen von Ausbildung bis zur Luftrettung. Nach einem Tiroler Businesslunch in der Trofana Tyrol besuchte die Delegation auch die Inter­alpin in Innsbruck. (TT)