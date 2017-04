Innsbruck – Die RLB Tirol, das Spitzeninstitut der Tiroler Raiffeisengruppe, hat 2016 den risikobereinigten Gewinn (EGT) um 10,2 Prozent von 20,6 auf 22,7 Mio. Euro gesteigert. Die Bilanzsumme ging um 1,7 Prozent auf 7,3 Mrd. Euro zurück, das Betriebsergebnis von 30,3 auf 28,4 Mio. Euro. Die Risikokosten seien mit 5,7 Mio. Euro um 41 Prozent reduziert werden. Die Eigenmittelquote wurde auf 15,11 und die Kernkapitalquote auf 13,88 Prozent erhöht. Mit „BA1“ habe man von Moody’s ein sehr gutes Rating, sagt Vorstand Reinhard Mayr.

Raiffeisen habe in Tirol die Nummer-1-Position verteidigt, betont RLB-Vorstandschef Johannes Ortner. In Summe kamen die 72 eigenständigen Raiffeisenbanken (inklusive RLB Tirol) im Vorjahr auf eine Bilanzsumme von zusammen 14,3 Mrd. Euro, ein EGT von 88,7 Mio. Euro und fast gleich hohe Einlagen wie Ausleihungen (10,2 zu 10,1 Mrd. Euro). Die Raiffeisen-Idee (Gründer Friedrich Wilhelm Raiffeisen hätte 2018 seinen 200. Geburtstag) sei aktueller denn je, heute habe die Gruppe 537.000 Kundenbeziehungen und 120.000 Tirolerinnen und Tiroler als Eigentümer der Raiffeisenbanken. Die Gruppe habe 2000 Mitarbeiter, 244 Bankstellen und mit 300 die Hälfte aller Tiroler Bankomaten. 5 Mio. Euro gehen jährlich als Sponsoring in Kultur, Soziales und Sport.

Bei Raiffeisen ist viel in Bewegung, erst jüngst wurden die Raiffeisen Zentralbank (RZB) und die Raiffeisen Bank International (RBI) verschmolzen. Auf Ebene der Landesbanken seien Fusionen „derzeit aber nicht im Gespräch“, so Ortner. Er könne aber auch nicht ausschließen, dass es die nächsten fünf bis zehn Jahre dann nicht doch dazu kommt. Vorerst gelte es, im Risikobereich, im Abwicklungsbereich bzw. in der IT Synergien zu heben. Eine etwaige Fusion mit der Raiffeisen Bank International (RBI) hingegen sei „sehr unwahrscheinlich“. Von der RBI erhofft sich Ortner ab 2018 (für 2017) wieder Dividenden. Ob man „den relativ hohen“ RBI-Anteil von 3,67 Prozent nach der dreijährigen Behaltefrist reduziert, lässt Ortner mit Hinweis auf versprochene Dividenden offen.

In Tirol, wo es noch einen „gewissen Struktur- und Reformstau“ gebe, geht der Konzentrationsprozess bei Raiffeisen weiter: Nach drei und dann zwei Fusionen in den letzten beiden Jahren könnte es heuer bis zu vier Zusammenschlüsse geben.

„Der Wahnsinn geht weiter“, kritisiert Vorstand Thomas Wass die Regulierungswut vor allem auch für regionale Banken. Man könne statt von Regularien schon von „Strangularien“ sprechen, ergänzt Ortner. Kritik setzt es auch an der Geldschwemme und Nullzinspolitik der Europäischen Zentralbank (EZB). Diese würden Sparer und Banken gleichermaßen unglaublich viel Geld kosten. (va)