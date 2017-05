Von Christoph Blassnig

Innervillgraten – Es war unter anderem Gerhard Heilingbrunner vom Umweltdachverband, der mit Einsprüchen und öffentlichen Protestschreiben die Kraftwerksvorhaben der Gemeinde Innervillgraten zu verhindern trachtete. Die Warnungen der Gegner betrafen vor allem die Wirtschaftlichkeit und mögliche Einschränkungen für den Tourismus.

BM Josef Lusser hat sich mit den Kraftwerksplanern schließlich durchgesetzt und ist vom wirtschaftlichen Nutzen für die Gemeinde mehr denn je überzeugt: „Wenn unsere Investitionen abbezahlt sein werden, erwarten wir uns Einnahmen.“ Die Gemeinde habe auf ihr gutes Recht gepocht. Unabhängigkeit von Energielieferungen in das abgelegene Tal sei ein wesentliches Pro-Argument. Der Tourismus werde in keiner Weise beeinträchtigt, glaubt Lusser.

2004 waren erste Vorstudien beauftragt worden. Zehn Jahre lang stand das Projekt unter keinem guten Stern. Mehrmals wurde es umgeplant, Bescheide wurden aufgehoben. 2012 wäre das Kraftwerksvorhaben beinahe gekippt worden. Der Gemeinderat hat nach intensiver Diskussion dann doch mehrheitlich für ein Festhalten gestimmt. Im Spätsommer 2015 konnte schließlich mit den Bauarbeiten begonnen werden.

Für Planer Gottfried Steinbacher war diese Entscheidung goldrichtig: „Wenn man heute das Ergebnis sieht, dann frage ich: Warum hätt­e man das Kraftwerk nicht bauen sollen? Was ist schlecht dara­n?“ In 13 bis 15 Jahren hätten sich die Kosten amortisiert, sagt er und räumt ein, dass sich die Strompreise seit den ersten Planungen nicht günstig entwickelt haben. Durch Förderungen sei das Projekt dennoch sicher ausfinanziert. „Man rechnet bei Kraftwerken nicht in kurzen Zeiträumen, sondern geht von einer Nutzdauer von fünfzig Jahren und mehr aus. Das ist eine Investition, die nachfolgenden Generationen zugutekommt. Und sie ist im Gemeindebesitz.“

Die beiden Turbinensätze Kalksteinbach und Staller­bach stehen in einem gemeinsamen Krafthaus. Eine Fassung am Stallerbach leitet das Nutzwasser über eine 2308 Meter lange Druckleitung über 131 Meter Fallhöhe zur Turbine mit 1274 Kilowatt Nennleistung. Für die Turbine Kalksteinbach mit einer Leistung von 809 Kilowatt wurden zwei Wasserfassungen gebaut: Alfenbach und Ross­talbach. Diese Druckleitung misst knapp zwei Kilometer und fällt 197 Meter ab.

Man rechnet mit einer Jahresproduktion von 8,6 Mio. Kilowattstunden. Das entspricht rund zehn Prozent des Bedarfes aller Haushalte in Osttirol und ist sechsmal mehr, als jene in Innervillgraten verbrauchen. Seit der Aufnahme des Probebetriebes im November 2016 bis heute zeigt der Stromzähler bereits einen Ertrag von 1,4 Mio. Kilowattstunden an. „Und das bei Niedrigwasser in einem extrem niederschlagsarmen Winter“, zeigt sich BM Lusser zufrieden. „Entgegen allen Warnungen der Kritiker mussten wir keine Stunde stilllegen.“ Sachargumente hätten die vielen Bedenken eindeutig entkräften können. Die Restwassermengen seien vorbildlich und damit sei auch der ökologische Aspekt der nachhaltigen Energieerzeugung aus heimatlichen Ressourcen gewahrt.

Einen Zusatznutzen für das gesamte Villgraten sieht der Bürgermeister in der Verlegung der neuen Stromleitung und eines Glasfaserkabels entlang der Straße aus dem Tal. „Das wäre sonst nicht zu finanzieren gewesen.“

Aufhorchen ließ LA Hermann Kuenz mit einer Ansage zu Natura 2000 im Iseltal: „Ich zähle mich zu den Zugpferden gegen massiven Widerstand von außen. Wir werden auch im Iseltal die Wasserkraft zukünftig nutzen – unter Einhaltung aller Vorschriften und Gesetze.“