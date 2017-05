Ischgl – Kaum hat Popstar Zucchero sein finales Konzert auf der Ischgler Idalp beendet, sind auch schon die Arbeiten zu zwei Millionenprojekten im Skigebiet angelaufen.

Rund 12 Mio. Euro investiert die Silvretta Seilbahn AG (SSAG) heuer in den neuen Palinkopflift – eine beheizbare 6er-Sesselbahn. Das Tragseil läuft über 16 Rundrohrstützen auf einen der höchstgelegenen Plätze (Palinkopf 2853 m) im Skigebiet. Damit werden fünf Liftsäulen eingespart. Die alte 4er-Sesselbahn wird laut SSAG in ihre Einzelteile zerlegt und in einem skandinavischen Wintersport­ort wieder aufgebaut.

Die komfortablen Designer-Sessel der neuen Palinkopfbahn sollen Aufmerksamkeit wecken. „Die Rückseite wird mit austauschbaren Folie­n bestückt. Zu sehen sind Künstler, die in Ischgl zu Gast waren, etwa Robbie Williams“, verriet SSAG-Vorstand Hannes Parth am Mittwoch.

Dass die Bahn zu Beginn der Wintersaison 2017/18 in Betrieb gehen soll, versteht sich von selbst. Die Beförderungskapazität liegt bei 2800 Personen stündlich, die Fahrt von der Tal- zur Bergstation dauert knapp sechs Minuten. Im Umfeld der Bahn werden 400 Laufmeter Lawinenstützverbauung abgetragen und durch eine fernsteuerbare Anlage zur temporären Lawinenauslösung ersetzt.

In den Bau des 52.000 Kubikmeter Wasser fassenden Speicherteichs Viderböden investiert die SSAG rund 4,5 Mio. Euro. Der bestehende Speicherstandort samt Ober- und Unterhang sei ständig in Bewegung gewesen, weshalb die Behörde den Betrieb nicht mehr genehmigt habe. Der neue Speicherstandort hingegen soll geologisch unbedenklich sein.

Nachdem die Drehkreuz­e bei den Liften seit 2. Mai ruhen, zieht Parth eine erste Saison-Bilanz: „Wir haben den erfolgreichsten Winter aller Zeiten mit der bisher höchsten Gästefrequenz.“ Im Bilanzjahr 2016 lag der Umsatz bei 74,5 Mio. Euro. (hwe)