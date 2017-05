Innsbruck – Viele Wallfahrer und Wanderer haben wohl schon ungeduldig darauf gewartet, nun steht es fest: Das bekannte Alpengasthaus Heiligwasser, malerisch gelegen am Abhang des Patscherkofels oberhalb von Igls, öffnet am 15. Mai wieder seine Pforten. Das Stift Wilten als Besitzer des Gasthauses wie auch der angrenzenden Wallfahrtskirche und der neue Pächter Heinrich Waldner haben nun die Verträge unterschrieben.

Waldner, der ursprünglich aus Gerlos stammt und 35 Jahre an Gastro-Erfahrung mitbringt, wird den Betrieb mit seiner Familie führen. Er sieht am Standort großes Potenzial: „Das Haus gefiel uns von vornherein, die historische Bausubstanz hat Seele, so etwas kann man nicht neu bauen.“ Für die Herausforderung habe man sich auch wegen der „einmaligen Lage“ des Gasthauses entschieden, „stadtnah, gut erreichbar und als Ausflugsziel etabliert“. Hinzu komme, dass die geplante neue Rodelbahn am Gasthof vorbeiführen soll. Waldner, der „regionale und saisonale Küche“ verspricht, will das Gasthaus auch als Seminar-Location etablieren. „Und wir haben auch schon viele Anfragen für Hochzeits- und Tauffeiern.“

Die bisherige Pächterfamilie wollte den Gasthof, wie berichtet, aus privaten Gründen nicht weiterbetreiben, die Neuausschreibung erfolgte im Dezember, seit 26. März war das Haus geschlossen.

Das Stift Wilten sei „froh und überzeugt, dass der neue Pächter das Ensemble Gasthaus und Kirche langfristig gut betreuen wird“, erklärt Sprecher Reinhold Sigl. Am 1. Mai habe man übrigens schon „improvisiert“, erzählt Waldner: Pilger wurden gegen freiwillige Spenden mit Würstln und Brezen verköstigt. (md)