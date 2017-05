Kufstein, Wörgl – Am 4. Mai haben in Kufstein wieder über 100 Geschäfte in der Innenstadt den ganzen Abend geöffnet. Die Einkaufsstraßen werden zur Fußgängerzone und Live-Musiker sorgen an drei Plätzen für zusätzliche Stimmung und Glücksmomente. Besonderes Highlight ist der größte Schokobrunnen Österreichs in der Kaiserbergstraße. Ebenfalls zum Night-Shopping lädt der Verein Wörgler Kaufmannschaft am 12. Mai in die Bahnhofstraße, das City Center und das M4. Bereits ab 13 Uhr sorgt der Kunstverein ARTirol für bunte Aktionen in der Innenstadt. Das Highlight ist allerdings die große Frühjahrsmodeschau ab 19.30 Uhr unter freiem Himmel. (TT)