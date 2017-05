Von Michael Mader

Kufstein – Das Leader-Projekt „Naturerlebnis Kaisergebirge“ verbindet Erholung und Genuss mit Bewusstseinsbildung, heißt es seitens des Tourismusverbandes Kufsteinerland. Ausgangspunkt ist der Kaiserlift in Kufstein, wo seit 1. Mai in Summe 17 unterschiedliche Themenwanderungen, ein Geologiepfad und eine eigene Almapotheke angeboten werden.

Dafür stehen u. a. Natopia-Führerin Gabi Markl und „Kräuterfee“ Maria Bachmann zur Verfügung. Aber auch Geocaching mit dem Obmann der Naturfreunde Kufstein, Manfred Weidner, steht auf dem Programm. „Kufstein ist immerhin der Ort, wo am meisten Caches in Österreich versteckt sind“, weiß Markl zu berichten.

Die Führungen sind gratis, nur die Fahrt mit dem Kaiserlift muss bezahlt werden. Finanziert wird das Leader-Projekt von der Europäischen Union und dem TVB. Eine Anmeldung beim Tourismusverband Kufsteinerland unter Tel. 05372/62207 mindestens zwei Tage vorher ist aber erforderlich.

Mit dem Projekt wollen die Verantwortlichen in Kufstein heuer richtig durchstarten. 216 nahmen an 16 Führungen rund 120 Personen teil. „Das wollen wir heuer ordentlich toppen“, stellt Stadtwerke-Geschäftsführer Markus Atzl klar, der prinzipiell mit dem von den Stadtwerken betriebenen Kaiserlift zufrieden zu sein scheint: In der Saison 2016 konnten 164.000 Fahrten verbucht werden – wobei die Fahrt zur Bergstation und retour als vier Fahrten zählt. Ganz neu wird am 6. jedes Monats (bei Regenwetter am 9.) für Frühaufsteher der Lift schon um 6 Uhr in Betrieb gehen – allerdings zum Missfallen einiger Anrainer.

Beliebt hingegen sind die Führungen von Manuel­a Kalkhauser in Nordtirols größter zusammenhängender Moorlandschaft, der Schwemm in Walchsee, die von Mitte Juni bis Mitte Oktober ebenfalls kostenlos an den Sonntagen ab 14 Uhr angeboten werden.