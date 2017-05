Von Harald Angerer

Fieberbrunn – An der Spitze des Pillerseetaler Tourismusverbandes gab es seit Oktober 2016 einige Veränderungen. Neben zwei neuen Vorständen ist auch GF Armin Kuen seit Jänner neu im Pillerseetal. Der Winter weist bis Ende März ein Minus von 9,2 Prozent auf. Der Grund dafür sei nicht nur ein negativer. Denn die Biathlon-WM bescherte ein Minus bei den Nächtigungen, aber einen enormen Werbewert, wie TVB-Obfrau Bettina Geisl im Rahmen einer Pressekonferenz betont.

Mit dem Wechsel an der Spitze gibt es auch eine Neuausrichtung. In Zukunft wolle das Pillerseetal im Winter auf die beiden Standbeine Nordischer und Alpiner Skisport setzen. „Es gibt österreichweit keine Region, welche eine solche Kompetenz in Nordisch und Alpin anbieten kann. Hier haben wir ein Alleinstellungsmerkmal“, betont Kuen. Vor allem den nordischen Bereich werde man noch weiter ausbauen. Hierfür gäbe es in Hochfilzen und St. Ulrich auch Schneeanlagen, welche die Loipen sichern würden.

Im Sommer bleiben weiterhin das Wandern und auch die Familien im Fokus der Touristiker im Pillerseetal. Eine positive Entwicklung sieht Geisl bei der Entstehung von neuen Hotelprojekten in der Region. Dass es in der touristischen Infrastruktur in St. Ulrich und St. Jakob aber Probleme gebe, räumt sie ein, aber auch hier sei Besserung in Sicht.

Zufrieden zeigt sich das neue Vorstandsmitglied Andreas Kienpointner, dass ein Konsens beim Marketingzuschuss mit dem Skicircus, dem auch die Bergbahnen Fieberbrunn angehören, erzielen werden konnte. Statt der ursprünglich geforderten 186.000 Euro fließen nun 110.000 Euro in den Ski­circus-Werbepool. Der gleiche Betrag steht aber auch den anderen vier Orte der Regionen und deren Bergbahnen zur Verfügung, betont Kienpointner.