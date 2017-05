Von Harald Angerer

Kirchberg – Leistbares Wohnen für Einheimische – ein Dauerbrenner im Bezirk Kitzbühel. Auch in Kirchberg sind die Grundpreise zum Teil astronomisch hoch, Baugrund und Wohnungen damit schwer zu finden. Mit 80 Wohnungen für Einheimische will die Zima Wohn- und Projektmanagement GmbH die Gemeinde Kirchberg nun locken. Doch für das Projekt im Süden von Kirchberg gibt es Widerstand, die TT berichtete.

Im Gemeinderat ist für das Vorhaben der Zima derzeit keine Mehrheit zu bekommen. Von Seiten der Zima fühlt man sich ausgebremst. Denn im Gemeinderat hat man entschieden, sich auch um das Grundstück zu bemühen. „Die Gemeinde Kirchberg will uns jetzt mit einem Butterbrot abspeisen“, ärgert sich Alexander Wolf, Zima-Geschäftsführer. Es gebe ein ausgearbeitetes Projekt, dieses wurde auch schon dem Bürgermeister Helmut Berger (SPÖ) noch vor der Gemeinderatswahl im Februar 2016 auf den Tisch gelegt.

„Doch damals kam es dann nicht mehr auf die Tagesordnung und nun lehnt es die Opposition ab“, spielt Wolf den Schwarzen Peter der ÖVP zu. Diese hat mit ihren zwei Listen die Mehrheit im Gemeinderat. „Uns wurde von den VP-Listen gesagt, dass man derzeit keine Wohnungen brauche, deshalb wäre man gegen das Projekt“, sagt Wolf weiter. Das will Vizebürgermeister Andreas Schipflinger (ÖVP) so nicht gelten lassen. „Natürlich brauchen wir Wohnungen, aber die Rahmenbedingungen bei diesem Projekt stimmen nicht“, erklärt Schipflinger und weiter: „Wir haben das in den Listen besprochen und vor allem die Jungen waren massiv dagegen.“

Dabei störe die ÖVP-Listen der „Kuhhandel“, der mit dem Projekt einhergehe, wie Schipflinger es nennt. Denn insgesamt sollen auf der Fläche von fast 17.000 m2 sieben Wohnhäuser gebaut werden. In vier davon kämen Wohnungen für Einheimische zu leistbaren Preisen und in den anderen drei Gebäuden sollen die Wohnungen auf dem Markt frei verkauft werden. „Damit schaffen wir eine Querfinanzierung, sonst können wir die Wohnungen für die Einheimischen nicht so günstig anbieten“, betont Wolf. Aber genau dieses Geschäft möchte die ÖVP nicht. „Es kann nicht unser Ziel sein, dass wir vier Häuser für Einheimische bekommen und dafür drei Häuser in Kauf nehmen müssen, die von Leuten gekauft werden, die in den wenigen Tagen, die sie hier sind, besser in einem unserer Hotels wohnen würden“, sagt Schipflinger.

Auch Bürgermeister Berger betont, dass die Zima nicht ausgebremst wurde. „Wolf hat zugesagt, noch ein Angebot zu unterbreiten. Als Gemeinde haben wir einfach andere Prioritäten als ein Bauträger und unterschiedliche Preisvorstellungen“, sagt Berger.

Und Schipflinger sieht Alternativen zum Zima-Projekt. Kommende Woche würde das neue Raumordnungskonzept beschlossen und am Dienstagabend um 19.30 Uhr bei einer Gemeindeversammlung in der arena365 präsentiert. Darin seien genügend Flächen vorgesehen, „wo die Gemeinde selbst die Hand drauf hat und keinen Kuhhandel für Wohnungen eingehen muss“, sagt Schipflinger.