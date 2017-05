Von Alois Vahrner

Innsbruck – Zum Tag der Arbeit am 1. Mai hatten die Präsidenten von Arbeiter- und Wirtschaftskammer eine Allianz im Sinne des Standorts Tirol angekündigt und wörtlich betont: „Arbeitnehmer und Arbeitgeber sitzen im selben Boot. Um geschäftlichen Erfolg und damit Arbeitsplätze zu sichern, müssen beide kräftig rudern – und zwar in die gleiche Richtung.“

Der Sozialpartner-Schunkelkurs hielt gerade einmal wenige Tage: Auslöser des nächsten Konflikts, konkret zwischen Gewerkschaft und Tiroler Handel, ist ein diesbezüglicher Dauerbrenner: die kommende Innsbrucker Shopping Night am 9. Juni unter dem Motto „Ganz Innsbruck tanzt“.

Dabei droht heuer offenbar tatsächlich ein heißer Tanz: Weil es nach wie vor keinen unterschriebenen eigenen Tiroler Kollektivvertrag dazu gebe, hat die Gewerkschaft eine E-Mail an verschiedene Center-Betreiber und Branchenvertreter ausgeschickt und darin ultimativ Druck für den Tirol-Kollektivvertrag gemacht. Sogar von möglichen Streiks und Blockaden an den Center-Eingängen war darin die Rede. Der Regionalgeschäftsführer der GPA-djp Tirol, Harald Schweighofer, spricht gegenüber der TT von einem „Irrläufer“, zumal die noch nicht fertig abgestimmte E-Mail zu früh hinausgegangen sei. „Störaktionen“ seien aber jedenfalls geplant, sagt Schweighofer. Welche, werde man nicht jetzt vorankündigen. Es brauche den Tirol-Kollektivvertrag, um Heimfahrt, Kinderbetreuung und Sicherheit in den Läden abzusichern. Zudem müsse beim Einkauf um 22 statt um 23 Uhr Schluss sein, die Gastronomie bleibe ja offen. Für Schweighofer ist die Einkaufsnacht-Erlaubnis von LH Günther Platter „zum x-ten Mal rechtswidrig“. Zusammen mit der AK prüfe man rechtliche Schritte gegen Platters Vorgangsweise. Man sehe Einkaufsnächte positiv, es brauche aber Regelungen.

Die Kritik und die Vorgangsweise der Gewerkschaft überhaupt nicht verstehen kann Tirols Handels-Obmann Marti­n Wetscher. Es gebe bundesweit und auch vielerorts in Tirol (heute Abend etwa in Hall) sehr viele erfolgreiche Einkaufsnächte ohne jegliche Aufregung. Zudem stünden im bundesweiten Kollektivvertrag umfassende Regelungen wie 100 Prozent Gehaltszuschlag, maximal 10 Stunden Arbeit und danach 11 Stunden Arbeitsruhe. Ebenfalls geregelt sei, dass nur Freiwillige arbeiten würden.

Die Innsbrucker Shopping Nights (bisher fanden sieben im Herbst und zwei im Juni statt) seien mit viel Rahmenprogramm und Preisaktionen für alle Seiten ein toller Erfolg, so Wetscher. „Bis zu 100.000 Besucher kommen, da lebt und bebt die Stadt im positivsten Sinne.“