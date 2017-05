Innsbruck/München – Die Arbeiterkammer Tirol schlägt Alarm: Die Preisunterschiede zwischen Innsbruck und München seien extrem hoch. Manche Produkte sind in Tirol mehr als doppelt so teuer wie in München (siehe Link in Factbox unten). Das habe ein aktueller Test bestätigt, schreibt die Kammer in einer Aussendung. Und das, ohne dass es dafür einen nachvollziehbaren Grund gäbe.

Die Arbeiterkammer stellte für den Test einen Warenkorb mit 35 Produkten zusammen. Die Preise für diese Artikel wurden dann in jeweils fünf Supermärkten in München und Innsbruck verglichen. Für die „deutliche Mehrzahl“ der Produkte habe gegolten, dass die höchsten in München verlangten Preise noch unter den Kosten für Konsumenten in Innsbruck gelegen hätten.

Während der Preis für den kompletten Warenkorb in Innsbruck zwischen 111,49 Euro und 122,37 Euro schwankte, musste ein Konsument für die gleichen Produkte in München zwischen 88,05 und 95,69 Euro ausgeben. Ein Beispiel: Der Artikel „Rama Cremefine zum Kochen“ wanderte in Bayern für durchschnittlich 81 Cent über die Theke. In Innsbruck musste der Kunde dafür zum Zeitpunkt des Tests 1,15 Euro hinlegen. Bei einem getesteten Produkt lag der Preisunterschied gar bei 170 Prozent.

Auch ein Blick auf die Nettopreise ändere wenig an dieser Statistik, so die Arbeiterkammer. Die Umsatzsteuersätze zwischen Deutschland und Österreich würden sich nur geringfügig unterscheiden. Die AK Tirol will nun die Bundeswettbewerbsbehörde über die Ergebnisse informieren. Diese würde bereits ein „wachsames Auge auf die Preisgestaltung“ haben. In Wien wurde übrigens auch getestet – zu Innsbruck bestand nur wenig Unterschied. (TT.com)