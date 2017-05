Von Alexander Paschinger

Rietz – „Das kann es nicht sein“, sagt der Rietzer Bürgermeister Gerhard Krug und legt eine Aktennotiz seines Bauamtsleiters auf den Tisch. Der hatte Mitte März bei den ÖBB nachgefragt, ob die Gemeinde das Gelände nördlich des Bahndammes für weitere Parkplätze auf eigene Kosten befestigen dürfe. Die Antwort aus Innsbruck sei patzig gewesen, sagt Krug mit Blick auf die Aktennotiz. So schrieb der Mitarbeiter in seinem Protokoll, dass „Rietz die nächsten 180 Jahre nichts mehr von den ÖBB bekommt“ und die Bahn bereits dabei sei, „die Haltestelle Rietz aufzulassen“.

„So kann es wohl nicht gehen“, ist Krug empört. Die Gemeinde hatte bereits beim Rietzer Hof 30 Parkplätze selbst angelegt, nun gehe es darum, auf der anderen Seite der Bahnhaltestelle noch einmal „bis zu 100 Plätze zu schaffen.“ Dafür hätte er auch gerne ein Baurecht für „30 Jahre auf dem wertlosen Böschungsgrund“.

Der Hintergrund ist für den streitbaren Bürgermeister übrigens klar: Es sei wohl seine ablehnende Haltung gegenüber der „Park & Ride“-Anlage in Pfaffenhofen gewesen. „Da will man mir wohl eins auswischen. Ich war halt der Einzige auf weiter Flur, der Fragen aufgeworfen hat“, sagt Krug. „Es wäre nämlich nur ums Zahlen für die nächsten 50 Jahre gegangen, aber wir hätten nichts mitzureden gehabt, und gehören würde uns auch nichts“, legt er noch einmal die Beweggründe seiner Absage dar. Dass die Rietzer in Pfaffenhofen künftig übrigens mehr bezahlen sollten als die anderen, sieht er auch nicht ein: „Das ist eine rechtliche Frage, die ich mir noch genau anschauen will.“

Die Wortwahl und die angebliche Auflassung der Haltestelle Rietz wird übrigens von ÖBB-Sprecher Bernhard Rieder in Abrede gestellt. „Ja, es hat ein Telefonat stattgefunden“, sagt er nach interner Recherche, „und es war auch emotional, aber diese Aussagen sind so nicht gefallen.“ Rietz sei ein S-Bahn-Stopp und es gebe „keine Intention zur Auflassung“. Und was die Gemeinde-eigene „Park & Ride“-Anlage betrifft, die auf Gemeindegrund entstehen soll, „sind wir auf jeden Fall gesprächsbereit“, so Rieder. Vor einer Zusage brauche es erst einen „Fachdienst-Rundlauf“: Dieser kläre ab, inwiefern es Konflikte mit etwaigen Kanälen oder Leitungen im betroffenen Bereich geben könnte. Man warte daher erst einmal auf den Antrag der Gemeinde Rietz, der nicht vorliege.