Innsbruck – Die Arbeiterkammer will sich in den heftig aufgeflammten Streit zwischen Gewerkschaft und Wirtschaftskammer über die Innsbrucker Shopping Night am 9. Juni unter dem Motto „Ganz Innsbruck tanzt“ nicht an vorderster Front einmischen. Wie berichtet, droht die Gewerkschaft mit Störaktionen, weil es keinen eigenen Tiroler Kollektivvertrag dazu gebe. In einem versehentlich vorzeitig versandten Mail an Shoppingbetreiber und Händler war auch von Streiks und Blockaden an den Eingängen die Rede. Die Wirtschaftskammer verweist etwa auf die Freiwilligkeit der Arbeit und 100 Prozent Gehaltszuschlag.

Die Gewerkschaft forderte die AK auf, gegen das Land bzw. LH Günther Platter zu klagen, weil die Erlaubnis zur Einkaufsnacht rechtswidrig sei. Dazu kommt jetzt von AK-Präsident Erwin Zangerl eine Absage. „Für eine Klage sehen wir keine Handhabe.“ Wenn die Gewerkschaft klagen wolle, solle sie das selbst tun. Man sei ja auch über die geplanten Protestaktionen nicht informiert worden.

Es sei mit Wirtschaftskammer-Präsident Bodenseer ein eigener KV ausverhandelt, der dann aber kammerintern verhindert worden sei. Die AK sei gemäß der jüngsten Ankündigung, mit der Wirtschaftskammer an einem Strang zu ziehen, an Lösungen interessiert, zumal 80 Prozent der Beschäftigten ebenfalls für die Einkaufsnächte seien. „Überall funktionieren die Einkaufsnächte auch mit unserem Okay, nur in Innsbruck gelingt das nicht.“ Das liege auch am „präpotenten Verhalten“ einiger Verantwortlicher. Den Ärger der AK zugezogen hat sich etwa Innenstadt-Sprachrohr Thomas Hudovernik. Aber auch Land und Stadt hätten sich nicht mit Ruhm bekleckert. (va)