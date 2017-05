Landeck – Als die Impulsakademie vor eineinhalb Jahren gestartet wurde, wollte sie Motor für neue Ideen im Bezirk Landeck sein. So passt es gut, dass Mobilität zu einem der dominierenden Themen wurde. Die beiden Projektverantwortlichen Albert Eder und Siggi Gohm zogen nun eine Zwischenbilanz .

So wurde das Sonnenplateau Serfaus-Fiss-Ladis zur Projektregion auserkoren, um nach Lösungen bei der Mitarbeitermobilität zu suchen. In Zusammenarbeit mit der Impulsakademie untersuchen Studenten des Bachelorstudienlehrgangs „Wirtschaft, Gesundheits- und Sporttourismus“ den Bedarf. Neben der Schwierigkeit, Fachkräfte zu finden, stelle der Tansport ein großes Problem dar. Inzwischen rekrutieren die Seilbahnen ihr Personal bis Schlanders (Südtirol), so Gohm. Hier soll eine Analyse Basis für eine spätere Konzepterstellung werden. Außerdem organisieren die Studenten eine Gästebefragung.

Zweites Thema ist die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Dabei arbeitet die Impulsakademie mit zwei größeren Unternehmen zusammen. In einem längeren Verfahren soll dabei auf die Bedürfnisse der Mitarbeiter eingegangen werden.

Letztes großes Vorhaben ist eine Veranstaltung zum Thema Digitalisierung am 16. Mai. Der Nachmittag unter dem Titel „Smart Region Landeck – Chancen und Herausforderungen der Digitalisierung“ richtet sich an alle Interessierten und soll dabei neue Projekte anstoßen. Nach einer Einführung durch die Standortagentur Tirol gibt es Impulsvorträge von drei innovativen Unternehmen. Gohm und Eder hoffen auf Output. Denn auch wenn die Förderung der Impulsakademie durch den Leader-Kleinprojektefonds Ende des Jahres ausläuft, will man das Projekt doch weiterführen. Anmeldung an susanne.thurner@eder-partner.at. (mr)