Von Christoph Blassnig

Hopfgarten i. D. – Die Geschichte der Nutzung der Wasserkraft reicht in der Deferegger Gemeinde noch deutlich weiter zurück, doch 1966 wurde die Genossenschaft Elektrowerk Hopfgarten gegründet. Sie feiert ihr 50-jähriges Bestehen mit der Einweihung des runderneuerten Zwe- newaldbach-Kraftwerkes.

Der Aufschwung der Energie-Genossenschaft nach den Hochwasserjahren 1966/67 ist wesentlich mit dem damaligen Bürgermeister und Landtagsabgeordneten Jakob Blassnig verbunden, der landesweiten Übernahmebestrebungen der Tiwag standzuhalten trachtete und vom Minister in Wien schließlich Unterstützung erhielt für „die Selbsthilfe eines Entwicklungsgebietes, einer äußerst fleißigen, strebsamen und opferbereiten Bevölkerung eines Bergtales in Tirol“.

Vier Erzeugeranlagen, Zwenewald mit zwei Oberstufen und Dölach, mit einer Gesamtleistung von 4,85 Megawatt versorgen die Gemeinde heute ganzjährig mit rund 23 Mio. Kilowattstunden Strom. 17 Mitarbeiter sind vollbeschäftigt. Die gesamte Infrastruktur ist im Alleinbesitz von 89 Genossenschaftsmitgliedern, darunter die Gemeinde mit 51,9 Prozent Anteil. Ihnen gehört auch ein Elektro-Installationsbetrieb mit angeschlossenem Fachhandel.

„Unsere Bevölkerung hat immer schon großes Verständnis für die Nutzung der Wasserkraft gezeigt“, formuliert es BM Franz Hopfgartner stolz. Auch die Fischerei und alle Grundbesitzer seien immer kooperativ gewesen. So erkläre sich die eigenständige Energieversorgung und bleibe auch zukünftig sichergestellt. Nur im Winter muss vereinzelt und kurzzeitig Energie zugekauft werden.

Konnten in den Jahren 2006 bis 2008 aufgrund hoher Einspeisetarife Rekordgewinne von 1,5 Mio. Euro erwirtschaftet werden, brach der Marktpreis in der Folge ein und die Erträge sind auf die Hälfte gesunken. „Wir werden Geduld haben die nächsten Jahre, bis die Preise wieder steigen“, hofft Hopfgartner.

Das Besondere in Hopfgarten und inzwischen selten geworden in Tirol ist die ebenfalls komplett eigene Netzinfrastruktur. Das Leitungsnetz wurde schrittweise ausgebaut: Ein gutes Dutzend Trafostationen sind mit einer Spannung von 10.000 Volt verbunden und versorgen alle Teile der Gemeinde. Auch die Transformatoren zur Übergabe an das öffentliche Netz befinden sich im neuen Gebäude des Zwenewaldkraftwerkes, entworfen von Architekt Peter Schneider. Die Planer des Büros Sprenger-Oberacher haben den ehemaligen Ausgleichspeicher im Oberlauf des Kraftwerkes in einen Tagesspeicher umfunktioniert: Das Wasser kann nachts zurückgehalten und zu nachfrageintensiven Stunden über die neue Turbine in Spitzenstrom umgesetzt und verkauft werden.