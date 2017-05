Landeck – Ihr Ausstieg aus dem TVB Tirol-West sei freiwillig, sie möchte sich beruflich verändern. Das hat Geschäftsführerin Andrea Weber ihrem Team vorigen Freitag per E-Mail mitgeteilt. Auch für Obmann Konrad Geiger kam diese Nachricht völlig unerwartet. „Ich kann nur Positives über Andrea Weber sagen, sie hat Hervorragendes geleistet“, sagte Geiger am Montag. Weber war für die TT nicht erreichbar. Der TVB will die Stelle so rasch wie möglich neu besetzen. (hwe)