Von Harald Angerer

Kitzbühel – „Was fällt mir da jetzt ein?“ – Luggi Brettbacher ist ein AK-Urgestein im Bezirk Kitzbühel. Bei der Übergabe an seinen Bezirksstellenleiter Nachfolger Christian Pletzer ist er kurz ungewohnt sprachlos. Brettbacher war vor 30 Jahren der Erste, der als Bezirksstellenleiter von der Arbeiterkammer angestellt worden war. „Vorher wurde das mehr oder weniger, aber schon eher weniger von den ÖGB-Vertretern im Bezirk übernommen“, schildert Brettbacher. Am Anfang sei es aber nicht leicht gewesen, denn es habe Tage gegeben, da sei vielleicht eine Person ins Büro gekommen. Erst mit dem ehemaligen Präsidenten Fritz Dinkhauser sei das Angebot der AK in den Regionen besser genutzt worden.

„Einen großen Schritt in der Regionalisierung der Arbeiterkammer hat es dann mit dem jetzigen Präsidenten Erwin Zangerl gegeben“, erzählt Brettbacher. War es zu Beginn vor allem das Arbeitsrecht, welches die Hilfesuchenden beschäftigte, sei man inzwischen „eine Ansprechstation für alles“, wie es das AK-Urgestein bezeichnet. „Selbst wenn wir sagen, dass wir da nicht zuständig sind oder nicht helfen können, werden wir um unsere Meinung gefragt“, schildert Brettbacher.

Lobende Worte zum Abschied gibt es auch von AK-Präsident Erwin Zangerl. „Er musste viel Überzeugungsarbeit leisten, war ein Pionier der Regionalisierung und hat das Bezirkskonzept großartig umgesetzt“, sagt Zangerl. Er betont auch, dass es vor Ort vor allem sehr wichtig sei, ein gutes Gespür für die Menschen und ihre Probleme zu haben.

„Früher war alles anders“, antwortet Brettbacher auf die Frage, was sich in den 30 Jahren verändert habe. Aber vor allem die Stimmung unter den Angestellten und Arbeitern sei schlechter geworden, sie hätten heute mehr Angst um den Job als früher. „Oft wollen sie nur Informationen haben, aber nicht, dass wir intervenieren, weil sie Angst um den Arbeitsplatz haben“, schildert Brettbacher. Die Kammer sei wichtiger denn je, ist er überzeugt.

Es sei ein reines Zufallsprodukt gewesen, dass er damals bei der Arbeiterkammer gelandet ist, „es war aber der geilste Job, den ich mir vorstellen kann“, betont er zum Abschied. Auch wenn nicht immer alles lustig war. „Es waren ja nicht immer alle nett, mit denen ich zu tun hatte“, sagt Brettbacher. Highlights gebe es keine speziellen zu erzählen. Für ihn waren die Höhepunkte, wenn er Menschen helfen konnte.

Der AK-Funktionär übergibt die Leitung der Bezirkskammer nun an den Oberndorfer Christian Pletzer. Dieser ist bereits seit 2004 als Jurist in der AK tätig – zuerst in Innsbruck; mit der Regionalisierung ist der 51-Jährige zurück in den Bezirk gekommen. „Das war eine wertvolle Zeit in Innsbruck. Ich kenne die Gegebenheiten vor Ort und weiß schon, wo der Schuh drückt“, betont Pletzer. Er ist verheiratet und hat zwei Kinder. Er ist nun der Chef von sieben Mitarbeitern im Büro in Kitzbühel, wo jährlich etwa 25.000 Mitglieder beraten werden. Wichtig ist Pletzer der weiterhin gute Kontakt zu den Sozialpartnern im Bezirk und auch, dass er offen auf die Menschen zugeht. „Uns war ein geordneter Übergang wichtig“, betont Zangerl. Mit Pletzer habe man einen Bezirksstellenleiter gefunden, der nicht eingeschult werden müsse und die Bezirksstelle bereits sehr gut kenne.