Von Harald Angerer

Kirchdorf – Die Jahresbilanz des Tiroler Dämmstoffherstellers Steinbacher in Kirchdorf/Erpfendorf fällt leicht positiv aus. So konnte der Jahresumsatz des Familienunternehmens von 80 auf nun 81 Millionen Euro gesteigert werden. „Der Dämmstoffmarkt ist leicht steigend. Vor allem in den touristischen Gebieten in Westösterreich wird wieder mehr investiert“, freut sich Geschäftsführer Roland Hebbel.

Auch freut sich Steinbacher über Zuwachs, so wurde die Gefinex GmbH in Brandenburg gekauft. „Mit den Produkten von Gefinex können wir unser Angebot erweitern und auch den norddeutschen Markt besser versorgen“, sagte Geschäftsführerin Ute Steinbacher bei der gestrigen Jahresbilanz-Pressekonferenz am Stammsitz in Erpfendorf. Hier sind derzeit an die 300 Mitarbeiter beschäftigt, weitere 70 im Werk in Polen und nun noch einmal 100 Mitarbeiter in Deutschland.

Der Standort in Erpfendorf soll durch die Erweiterung abgesichert werden. „Eine Auslagerung ist nicht angedacht, im Gegenteil. Wir investieren wieder in den Stammsitz“, sagt Hebbel. Für drei Millionen wird neben dem bestehenden Standort ein eigenes Dienstleistungszentrum errichtet. Damit soll mehr Platz auf dem bisherigen Betriebsgelände geschaffen werden. „Wir brauchen mehr Platz für Lager und Produktion, den können wir so schaffen“, erklärt Steinbacher.

Die Exportquote des Unternehmens liegt bei 45–50 %, dabei sind die Hauptmärkte Österreich, Deutschland und die Schweiz. Das Unternehmen zählt zu den drei führenden Dämmstoffproduzenten Österreichs. Für das laufende Geschäftsjahr hat Steinbacher ambitionierte Ziele, man wolle ein Umsatzziel von 100 Millionen Euro erreichen.