Wien – Der Tiroler Computer-Pionier und Risikokapitalgeber Hermann Hauser investiert zusammen mit einem Investoren-Konsortium einen Millionenbetrag in das Wiener Unternehmen „kompany“. Wie sein Gründerzentrum I.E.C.T. mitteilte, werde insgesamt ein siebenstelliger Betrag fließen. Das soll das weltweite Wachstum kräftig anschieben.

Die Firma ist auf so genannte regulatorische Technologien spezialisiert. Damit können große Unternehmen ihre Geschäftspartner automatisiert überprüfen und amtlich durchleuchten. Ziel ist es, Betrieben dabei zu helfen, die immer komplizierteren Gesetze und Richtlinien gegen Geldwäsche, Korruption und Co. einzuhalten. So bietet „kompany“ einen Echtzeitzugriff auf Handelsregisterinfos, einschließlich der hinterlegten Firmendokumente von mehr als 100 Millionen Unternehmen in über 150 Ländern und Staaten. Dazu kommen Dienste wie Übersetzungen, eine Echtzeit-Prüfung von Sanktionslisten und Politikern oder auch ein Service, das Umsatzsteuer- und IBAN-Nummern prüft.

Hermann Hauser sieht in der regulatorischen Technologie einen „spannenden Zukunftsmarkt“; Finanztechnologien hätten enorme Wachstumschancen, meint er. Der Tiroler wird auch als „britischer Steve Jobs“ gehandelt. Er hat mitgeholfen, die Uni-Stadt Cambridge in eine Hightech-Hochburg mit 1500 Unternehmen und 15 Mrd. Euro Jahresumsatz zu verwandeln. Der aus Wörgl stammende Physiker hat die ARM-Prozessoren mitentwickelt, die praktisch in jedem Handy und Laptop stecken. Mit seinem in Innsbruck beheimateten Gründerzentrum I.E.C.T. investiert er seit einigen Jahren auch in heimische Tech-Firmen und Start-ups. 14 Investitionen in Zentraleuropa werden hier mittlerweile gebündelt. (wer)