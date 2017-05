Innsbruck – Der Tiroler Landesenergieversorger Tiwag hat 2016 Rückgänge bei Umsatz und Gewinn hinnehmen müssen. Nach Angaben des Unternehmens gingen die Umsatzerlöse von 948,9 Millionen im Jahr zuvor auf 806,7 Millionen Euro zurück. Der Jahresüberschuss fiel auf 72,5 Millionen Euro (2015: 87,3 Millionen). Der Aufsichtsrat segnete den Jahresabschluss am Mittwoch ab.

„Der Preisverfall am Energiemarkt und der scharfe Wettbewerb betreffen alle Energieunternehmen. In diesem schwierigen Marktumfeld konnten wir uns als Tiwag gut behaupten“, argumentierte Vorstandsvorsitzender Erich Entstrasser. Die strategische Ausrichtung des Landesenergieversorgers auf Stromerzeugung aus heimischer Wasserkraft und Energieeffizienz habe sich „jedenfalls als richtig erwiesen“, so Entstrasser.

„Turbulenzen“ am Strommarkt

Aufsichtsratsvorsitzender Reinhard Schretter führte die Einbußen auf die „Turbulenzen am Strommarkt“ zurück. Im Gegensatz zu vielen anderen Energieversorgern bleibe aber die Tiwag „trotz schwieriger Rahmenbedingungen“ ein „ertragsstarkes Unternehmen, welches konstant Gewinne erwirtschaftet“.

Auch Eigentümervertreter LH Günther Platter (ÖVP) zeigte sich „angesichts der schwierigen Lage am Strommarkt“ mit dem Ergebnis zufrieden: „Die Tiwag bleibt auf Kurs und schreibt auch weiterhin gute Gewinne“. Das Land verzichtete auf eine Dividendenauszahlung. Im Vorjahr waren es 20,9 Millionen Euro. „Wie vereinbart sollen ab 2019 wieder laufende Dividenden an das Land bezahlt werden“, so Platter. Die Tiwag steht zu 100 Prozent im Eigentum des Landes und soll dies auch bleiben. „Mit mir wird es keinen Ausverkauf von Landeseigentum geben. Die Tiwag ist zudem ein wichtiger Begleiter auf unserem Weg zur Tiroler Energieautonomie“, betonte der Landeschef.

213 Millionen investiert

Derzeit verfügt die Tiwag laut eigenen Angaben über 1.400 Mitarbeiter. Damit zähle man zu den größten Arbeitgebern des Landes, hieß es. Auch sei das Unternehmen ein „wichtiger Impulsgeber“ für die Tiroler Wirtschaft. „2016 hat der Tiwag-Konzern insgesamt 213 Millionen Euro investiert. Heuer sind sogar 240 Millionen Euro vorgesehen“, betonte der Vorstandsvorsitzende. Darin enthalten sei auch das Erweiterungsprojekt Kirchbichl, für das am 19. Mai der Spatenstich erfolgen wird.

Zudem werde die Tiwag den weiteren Ausbau der E-Tankstellen fortsetzen. Im Rahmen einer Kooperation mit der Tiroler Supermarktkette „MPreis“ sollen an weiteren zehn Standorten in Nord-und Osttirol Ladesysteme errichtet werden. Damit werde das Unternehmen bis Ende 2017 insgesamt knapp eine Millionen Euro in den Ausbau der Ladeinfrastruktur investieren, hieß es. (APA)