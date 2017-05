Von Angela Dähling

Mayrhofen, Bozen – Rund läuft sie offenbar nicht, die Kommunikation diesseits und jenseits der Staatsgrenze am Pfitscher Joch. Denn eine Pressemeldung des Südtiroler Abgeordneten Bernhard Zimmerhofer über einen Radwegbau vom Joch bis zum Schlegeis lässt die Sektion Zillertal des Österreichischen Alpenvereins und den Chef des Hochgebirg­naturparks Zillertaler Alpen, in dem sich der Weg befinden würde, schäumen.

Aber der Reihe nach: Der Südtiroler Landtag hat sich kürzlich dafür ausgesprochen, eine Radverbindung zwischen dem Pfitscher Tal und dem Zillertal zu realisieren. Eingebracht worden war der Antrag dazu vom Abgeordneten der Süd-Tiroler Freiheit, Bernhard Zimmerhofer. Der Radweg ermögliche es, „das Zusammenwachsen der Tiroler Landesteile einen Schritt voranzubringen sowie dem strukturschwachen Pfitscher Tal einen starken touristischen bzw. wirtschaftlichen Impuls zu geben“, sagt er. Gleichzeitig sei der Eingriff in die Natur sehr gering, da der Übergang nur von umweltfreundlichen E-Bikes und Fahrrädern genutzt würde.

Es ist bereits möglich, mit dem Rad über einen Forstweg vom Pfitscher Talboden zum Pfitscher Joch (2248 m) zu gelangen. Die bis dato nicht mögliche Abfahrtsstrecke ins Zillertal zum Schlegeisspeicher beträgt ca. 4 km. Sie ist aber Teil der Transalp-Strecke und wird von sehr vielen Mountainbikern genutzt, wobei das Bike auf dem steilen, engen Pfad ein Stück zu tragen ist. Laut den Plänen aus Südtirol sollen neben dem neuen Fahrradübergang E-Bike-Ladestationen, ein Radservicezentrum mit Fahrradverleih, ein Shuttledienst sowie ein Gastbetrieb geschaffen werden. Die Finanzierung könnte großteils über den Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) erfolgen.

Aus allen Wolken fiel Willi Seifert, Geschäftsführer des Naturparks Zillertaler Alpen, als er durch die TT von den Plänen erfuhr. „Wir werden alle Vorkehrungen treffen, um auch nur einen Meter Wegbau hier zu unterbinden“, ist er empört. Hunderte Mountainbiker seien auf dem Weg unterwegs und in der Szene schätze man die naturbelassene Strecke. „Es gibt keinen Anlass, da was zu verbessern.“ Ein Grund für die Gründung des Naturparks sei gewesen, dass Verkehr über das Joch verhindert werde. „Wenn da erst mal ein Weg ist, wird er auch von motorisiertem Verkehr genutzt, ob es verboten ist oder nicht“, ist sich Seifert sicher. Zudem könne dies der Anfang für eine stetige Verbreiterung des Weges sein. Sich mit allen Mitteln gegen den Wegbau wehren will sich auch Paul Steger, Obmann der Sektion Zillertal des ÖAV. Auch er hörte durch die TT erstmals davon, ebenso wie GF Andreas Lackner vom TVB Mayrhofen-Hippach. Lackner fragt sich, wie die Südtiroler dazu kommen, auf österreichischem Gebiet Wege bauen zu wollen. Er wolle aber erst mal abwarten, was genau geplant sei. Bernhard Zimmerhofer räumt ein, Gespräche mit den betroffenen Gemeinden müssten noch geführt werden. Allerdings habe Südtirols Landeshauptmann Kompatscher bereits zugesagt, sich im Rahmen der Europaregion, deren Vorsitz er im Herbst übernehmen werde, für die Umsetzung einzusetzen.