Von Max Strozzi

Ebbs – Seit Jahren ist es rund um die Firma Kneissl still geworden. Ein ungewohnter Zustand, wenn man sich die Turbulenzen der jüngeren Vergangenheit in Erinnerung ruft: 2008 stieg Scheich Al Jaber mit 60 % bei der kriselnden Tiroler Traditionsfirma ein, zwei Jahre später trat Unternehmer Fritz Unterberger seinen 40 %-Anteil an den damaligen BZÖ-Politiker Hermann-Simon Huber ab. 2011 schlitterte Kneissl schließlich mit 16,8 Mio. Euro Schulden in die dritte Pleite der Firmengeschichte, ein Jahr darauf ebnete Al Jaber mit einer Finanzspritze von 1,98 Millionen Euro den Weg in die Sanierung. Ende 2013 übernahm der Scheich Kneissl zu 100 Prozent und ist auch heute noch Alleineigentümer.

2014 zog Kneissl von Kufstein in einen 1400 Quadratmeter umfassenden Standort nach Ebbs. Derzeit verkaufen die Unterländer weltweit jährlich etwas weniger als 3000 Paar Ski, schildert Dieter Weinreich, seit 2012 einer von zwei Kneissl-Geschäftsführern. Produktion und Entwicklung laufen in Kooperation mit Elan und der in Stuhlfelden ansässigen Firma Croc Ski, der Kneissl seine eigenen Maschinen zur Verfügung gestellt hat. Einige Produktionsschritte würden auch in Ebbs ablaufen, so Wein­reich: „Unsere Strategie ist es, mit einer kleinen Manufaktur Kneissl im hochwertigen Bereich aufleben zu lassen.“ Dafür werde auch am Standort Ebbs wieder ein Maschinenpark aufgebaut. Eigentümer Al Jaber stehe zur Strategie, meint Weinreich. Allerdings: „Das große Investment für den Relaunch hat noch nicht stattgefunden“, so Weinreich. Bis zu 1,5 Millionen Euro seien als Investition in eine „Mini-Manufaktur“ nötig, um die nötige Stückzahl von 5000 bis 8000 Paar Skier im hochwertigen Bereich zu produzieren. Ziel sei es, innerhalb der nächsten fünf Jahre eine Jahresproduktion von 15.000 Paar zu erreichen und die Herstellung kostendeckend zu führen. Geld verdienen ließe sich mit Lizenzprodukten, also etwa Kleidung, Fahrräder, Taschen und andere Accessoires. Erst aber müsse das Kernprodukt aufgebaut werden. „Hochwertig und klein – dafür ist am Skimarkt noch Platz“, glaubt Weinreich. An dem ganzen Kneissl-Relaunchprojekt würden derzeit rund acht Personen arbeiten.

Das Interesse an der Marke Kneissl sei in einigen Ländern enorm. Besonders in Japan würden Kneissl-Skier nach wie vor hoch im Kurs stehen, der japanische Markt verlaufe „sehr stabil“, schildert Weinreich. Auch Norwegen, die Schweiz oder Kanada erachtet er als Märkte mit Potenzial. In der Schweiz etwa würden sich Kneissl-Skier in ausgesuchten Geschäften abseits der bekannten Ketten bereits gut verkaufen.

Aus Russland, China oder Japan seien in den vergangenen Jahren auch Angebote ins Haus geflattert, Kneissl zu übernehmen. Die seien allesamt ausgeschlagen worden.