Von Michael Mader

Kufstein – Mit einer neuen 6-Farben-Druckmaschine macht der österreichische Verpackungshersteller Pirlo in Kufstein auf sich aufmerksam. Weltweit – wie der Konzern mit Standorten in Korneuburg und Polen betont. Die Neuanschaffung, eine „MetalStar 3“, sei mit bisher einzigartigen innovativen Features ausgestattet. Gestern wurde die Maschine, mit der laut Geschäftsführer Rainer Carqueville 8000 Tafeln Blech in der Stunde bedruckt werden können, in der eigens dafür gebauten Halle offiziell von Wirtschaftslandesrätin Patrizia Zoller-Frischauf in Betrieb genommen. Die Gesamtinvestition beläuft sich auf sieben Millionen Euro. „Das ist der größte Einzelinvest in der 109-jährigen Geschichte der Firma“, betonte Wolfgang Schauer, der erst vor wenigen Monaten als zweiter Geschäftsführer eingesetzt worden ist.

Im Werk in Kufstein arbeiten derzeit 310 der 430 Mitarbeiter. Der Umsatz der Pirlo-Gruppe im vergangenen Jahr betrug 70 Millionen Euro, exportiert wird in 40 verschiedene Länder. „Unsere Firma ist rein eigenmittelfinanziert, die Gewinne bleiben im Unternehmen. Mit Beginn 2018 wollen wir hier die Produktion erweitern“, blickte Schauer in die Zukunft.

Christoph Swarovski, Präsident der Tiroler Industriellenvereinigung, betonte bei der Eröffnung, dass die Tiroler Industrie von fundamentaler Bedeutung in diesem Land sei: „Immerhin stellt die Industrie mit 51.000 Mitarbeitern die meisten Arbeitsplätze.“