Von Verena Langegger

Innsbruck – „Wir sind eigentlich nur Thema, wenn wir schlecht putzen“, sagt Helmut Wagner. Er leitet seine eigene Reinigungsfirma und ist stellvertretender Innungsmeister der Denkmal-, Fassaden- und Gebäudereiniger in der Wirtschaftskammer Tirol. Auch die Wirtschaftskrise habe der Branche nicht geschadet, allein in Tirol putzen – offiziell – an die 4000 Personen, schätzt Wagner.

Die Zahlen würden sich aber ständig ändern. Es gebe zahllose kleine Betriebe, die großen, bekannten, hätten zwischen 150 und 600 Beschäftigte. Für die Studie „Gebäudereinigung in Österreich 2016“ hat die KMU Forschung Austria kürzlich Reinigungsunternehmen befragt. Die Ergebnisse zeigen die Facetten der Branche: So haben die Beschäftigten in der Reinigungsbranche zwischen 2008 und 2014 um 20 Prozent zugenommen. Die Umsätze haben sogar um 48 Prozent zugelegt. Damit wächst die Branche deutlich stärker als die durchschnittliche marktorientierte Wirtschaft (Beschäftigte: plus vier Prozent, Umsatz: plus fünf Prozent). Im Vergleich mit dieser ist die Reinigungsbranche wesentlich größer strukturiert: 57 Prozent der Umsätze werden von Unternehmen über 250 Mitarbeitenden erzielt. Diese machen aber lediglich zwei Prozent der Betriebe aus.

Dass Putzen ein einfacher Job sei, verneint Helmut Wagner: „Die Reinigung von Oberflächen ist kompliziert, man muss genau wissen, wie welches Material gereinigt werden muss.“ Ansonsten würden leicht Schäden angerichtet. Im Reinigungsdienst müsste man sich auskennen, auch mit Chemie und mit Umweltschutz. Besonders heikel sei es, wenn etwa im Krankenhaus geputzt werde. Ausbildung bzw. eine genaue Einschulung seien in diesem Bereich absolut notwendig.

Und genau hier sei „der Hund begraben“. Es gebe genügend schwarze Schafe, die ihre Leute ohne Ausbildung putzen ließen. Daran würde das Image der gesamten Branche leiden. Wagner selbst ist gewerberechtlicher Geschäftsführer seiner Firma, eine Mitarbeiterin, eine Gesellin in „Denkmal-, Fassaden- und Gebäude­reinigung“, bilde seine 35 bis 40 Mitarbeiter immer nach dem neuesten Stand aus.

Sprachliche Probleme seien das größte Hindernis bei der Ausbildung. Da werde vom roten Putz­mittel gesprochen, dass dieses ätzend sei und daher nicht ohne Handschuhe geputzt werden dürfte, werde aber nicht beachtet. Nicht selten wird Putzen so auch gefährlich.

Doch wer sind die emsigen Kräfte, die nach Feierabend oder vor Arbeitsbeginn die Bürogebäude, Schulen, Krankenhäuser reinigen? „Da gibt es den Kerntiroler, aber auch viele Tiroler mit Migrationshintergrund oder Türken mit Arbeitsbewilligung“, sagt Wagner. Männer und Frauen hielten sich die Waage, etwa ein Drittel der Stellen seien Vollzeitarbeitsplätze, viele seien geringfügig beschäftigt. Es gebe aber auch viele, die zwischen 15 und 35 Stunden arbeiten.

Österreichweit liegt die Teilzeitquote bei 61 Prozent, errechnete die KMU-Forschung. In der marktorientierten Wirtschaft mache sie nur ein Viertel aus. 62 Prozent der Beschäftigten haben Migrationshintergrund und damit fast dreimal so viel wie in der marktorientierten Wirtschaft (21 Prozent). Frauen stellen mit 71 Prozent den Löwenanteil (marktorientierte Wirtschaft: 40 Prozent) der Beschäftigten.

Die geringe Sichtbarkeit der Branche wird von vielen Unternehmen beklagt, denn Reinigung sollte ja vor allem in der Durchführung unsichtbar bleiben. Das hat aber Auswirkungen auf die Attraktivität als Arbeitgeber und den Markt, wenn Kunden für diese unsichtbaren Dienstleistungen kein Geld ausgeben wollen. Auch die Arbeitskräftesuche sei oft schwierig. Laut den befragten Unternehmen sind die Hürden oft die geringe Differenz zu staatlichen Transferleistungen, gefolgt von fehlenden Sprach- oder Fachkenntnissen, aber auch das Image der Branche.

Für Wagner ist die permanente Nachfrage an Arbeitskräften aber durchaus auch eine Chance. Da Personal Mangelware sei, frage kaum jemand nach, wenn der berufliche Lebenslauf Lücken aufweise. Man könne also auch mit dem nicht so passenden Lebenslauf gut Geld verdienen, sagt Wagner. Wer 40 Stunden arbeite, verdiene rund 1800 Euro und damit mehr als der von der Regierung geforderte Mindestlohn von 1500 Euro.