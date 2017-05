Von Harald Angerer

Kirchdorf – Einen genaue­n Blick will die Behörde auf den geplanten Heliport Erpfen­dorf werfen, es wird eine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) zu dem Vorhaben eingeleitet. Die Firma Kitz-Air möchte neben dem Firmengelände der Firma Steinbacher einen fixen Heliport errichten. Schon jetzt wird dort ein provisorischer Hubschrauberstützpunkt betrieben. „Es gibt zu einem fixen Heliport einiges im Vorfeld zu prüfen, deshalb war dieser bisherige Stützpunkt notwendig“, schildert Kitz-Air-Geschäftsführer Georg Schuster. Doch nun sei es an der Zeit, eine fixe Bleibe zu errichten. Diese sei auch für die Austro Control notwendig, betont Schuster. Der Standort sei aus seiner Sicht ideal für einen solchen Hangar.

Geplant ist ein Lande-/Startplatz, ein Gebäudekomplex mit Hangar für zwei Hubschrauber, ein Bürogebäude und eine Tankstelle für die Hubschrauber auf einer Fläche von insgesamt 4000 m2. Die durchschnittlichen Flugbewegungen sollen laut Bescheid vier Starts und vier Landungen pro Tag nicht überschreiten. „Derzeit haben wir zwei Hubschrauber im Einsatz, es kann aber auch sein, dass nur einer dort stationiert wird“, erklärt Schuster. Sein Unternehmen ist vor allem auf den Materialtransport spezialisiert. Laut Schuster betreffen etwa 95 Prozent der Flüge den Frachttransport. Ein kleiner Teil sind auch Passagierflüge. „Ein kleiner Teil davon ist touristisch für die Gäste einiger Betriebe in der Umgebung. Ein Teil nutzt den Hubschrauber, auch um schnell zu einem der Flughäfen wie München oder Salzburg zu kommen“, schildert Schuster.

Aus dem Bescheid des Landes geht hervor, dass von Seiten der Bezirkshauptmannschaft keine Einwände gegen das Projekt vorliegen würden, und auch die Gemeinde hat bereits kundgetan, dass die Ansiedlung des Hubschrauberstützpunktes begrüßt würd­e. „Wenn alle Auflagen erfüllt werden, stehen wir dem Projekt positiv gegenüber und sehen eine Chanc­e auf Weiterentwicklung“, bestätigt Bürgermeister Gerhar­d Obermüller auf Anfrage der Tiroler Tageszeitung.

In der UVP hat nun jeder Österreicher die Möglichkeit, eine Stellungnahme zu dem Projekt abzugeben. Dennoch hofft Schuster auf ein rasches Verfahren. „Die Stellungnahmen können das Ganze natürlich in die Länge ziehen, aber ich hoffe doch, dass die UVP noch heuer abgeschlossen werden kann“, sagt der Kitz-Air-Geschäftsführer und -Eigentümer. Insgesamt sind fünf Personen am Stützpunkt tätig.