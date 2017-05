Kramsach – Wie berichtet, hat der Geschäftsführer der Bergbahnen Kramsach, Peter Hausberger, einen Antrag für ein Insolvenzverfahren in Zusammenhang mit der Sonnwendjochbahn gestellt. Insgesamt dürften rund 900.000 Euro an Verbindlichkeiten vorliegen. Gestern war es dann so weit. Am Landesgericht Innsbruck wurde über die Bergbahnen Kramsach GmbH & Co. KG das Konkursverfahren eröffnet. Laut Kreditschutzverband (KSV) von 1870 ist der unbeschränkt haftende Gesellschafter der Bergbahn Kramsach die Regio Touristik GmbH, Alpbach, über die am Montag am Landesgericht Innsbruck ebenfalls ein Konkurs­verfahren eröffnet wurde. Gesellschafter der Regio Touristik GmbH wiederum sind die Alpbacher Bergbahn Gesellschaft m. b. H. & Co. KG sowie die HS.-Beteiligungen GesmbH. „Die Schuldnerin wurde 2002 gegründet. Die Ursache der Insolvenz liegt in der Pleite der Bergbahnen Kramsach GmbH & Co. KG. Die Regio Touristik GmbH haftet uneingeschränkt für deren Verbindlichkeiten und daher sind auch bei ihr die Insolvenzvoraussetzungen eingetreten. Wir gehen davon aus, dass bei der Schuldnerin kaum wesentliche Vermögens­werte vorhanden sind“, heißt es seitens des KSV. Aktuell hält die Alpbacher Bergbahn Gesellschaft m. b. H & Co. KG 99,5 Prozent der Gesellschaftsanteile, wie deren Geschäftsführer Reinhard Wieser gegenüber der TT mitteilt. Ihm sei es auch wichtig zu betonen, dass kein Mitarbeiter seinen Job verloren hat. „Alle wurden schon vor längerer Zeit bei den Alp­bacher Bergbahnen angestellt“, sagt Wiese­r. (mm)