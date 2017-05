Von Michael Mader

Wörgl – Schon vor zehn Jahren stellte der Geschäftsführer des Tourismusverbands Hohe Salve, Stefan Astner, erste Überlegungen für eine möglichst umweltfreundliche Erschließung der Region an. Im Vorjahr wurde dann schließlich in Wörgl das Pilotprojekt gestartet: Die Gästekarte der Tourismusregion Hohe Salve galt als Netzkarte zwischen Hopfgarten, Wörgl und Kirchbichl.

Jetzt wurde das Projekt auf die Orte zwischen Kirchbichl und Hochfilzen ausgedehnt. „Das ist ein einmaliges Angebot und ein Meilenstein, den wir geschafft haben“, freute sich Astner bei der gestrigen Vorstellung des Projekts und meinte weiter: „Schon bei der Wahl der Urlaubsdestination soll sich der Gast überlegen können, dass er für die Anreise vielleicht gar kein Auto braucht.“

Aber auch die Geschäftsführer der anderen am Projekt beteiligten Tourismusverbände, Armin Kuen vom TVB Pillersee Tal, Max Salcher von den Kitzbüheler Alpen Brixen-Kirchberg-Westendorf und Gernot Riedel von den Kitzbüheler Alpen St. Johann in Tirol, sind vom Projekt und der Zusammenarbeit der Regionen überzeugt. Kein Wunder: Die Tourismus-Highlights der Region sind großteils mit der Bahn bequem erreichbar: So liegt etwa die Talstation der Hohen Salve direkt an der ÖBB-Haltestelle Hopfgarten Berglift. Auch Filzalmsee in Brixen, das Alpinolino in Westendorf, der 4-Jahreszeiten-Panoramaweg am Hahnenkamm, der Kletterwald Hornpark in St. Johann oder die Timoks-Alm und der Timoks-Coaster in Fieberbrunn sind mit Hilfe von ÖBB-Haltestellen erreichbar.

Dasselbe gilt im Winter für die Skiwelt oder auch das Biathlonzentrum Hochfilzen und das Langlaufzentrum St. Johann.

Klaus Garstenauer, Leiter des Nahverkehrs bei den ÖBB, meinte gar, dass „Autofahren zunehmend ein Altherrenhobby wird“. In Deutschland gehe seit dem Jahr 2012 die Zahl der Führerscheinbesitzer zurück. „Viele wollen Bahnfahren zum Teil eines modernen Lebensstils machen“, meinte Garstenauer.

Mit dem Projekt „Gästekarte als S-Bahn-Fahrkarte“ können Urlauber eine Bahnstrecke von 66 Kilometern mit 18 Bahnhöfen in 20 Orten nutzen. Erstmalig in Österreich auf einer so großen Strecke, wie Nicole Saxer, Prokuristin des Verkehrsverbunds Tirol, erklärte.

Erfreut über das neue Angebot ist aber auch Florian Phleps, Prokurist bei der Tirol Werbung: „Wir haben jetzt schon sehr viele Gäste, die mit dem Zug anreisen. Sehr stark sind hier die Österreicher und die Italiener.“ Gleichzeitig lobte er die Bemühungen der ÖBB: „Gab es 2012 noch 70 Railjet-Halte in Tirol, sind es 2017 schon 180.“

Alleine im vergangenen Jahr gab es in Tirol 11,5 Millionen Ankünfte und 47 Millionen Nächtigungen. Umweltfreundliche Ankünfte werden auch bei Gästen, die Tirol besuchen, immer öfter großgeschrieben.