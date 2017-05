Innsbruck – In der ersten Maihälfte verzeichnet die „Rollende Landstraße“ (RoLa), bei der Lkw in Wörgl, am Brennersee oder in Trento auf einen Zug auffahren und dann auf der Schiene durch das Inntal und durch das Wipptal gebracht werden deutliche Zuwächse, berichtet das Land Tirol in einer Aussendung am Dienstag. So sei die Anzahl der Lkw, um 12,8 Prozent im Vergleich zum halben Vormonat April beziehungsweise um 22,4 Prozent im Vergleich zum halben Mai im Vorjahr gestiegen.

Konkret seien von 1. bis 15. Mai 2016 5.909 Lkw auf der RoLa unterwegs, von 1. bis 15. April 2017 6.411 Lkwund von 1. bis 15. Mai 2017 7.232 Lkw. Die Auslastung der RoLa in der ersten Maihälfte sei von 2016 auf 2017 von 83 Prozent auf 95 Prozent gestiegen.

Für LHStv. Ingrid Felipe (Grüne) ist das ein Beleg für die Wirksamkeit des sektoralen LKW-Fahrverbots, das seit 1. Mai auf der zweiten Stufe läuft und nur mehr Lkw der neuesten Bauart die Durchfahrt durch Tirol auf der Straße mit bestimmten unverderblichen Gütern erlaube. „Die Luft in Tirol wird besser und dass wir bereits in den ersten 14 Tagen des sektoralen Fahrverbots über 1.000 Lkw-Transitfahrten durch Tirol auf die Schiene verlagern konnten, ist ein deutlicher Hinweis auf die Wirksamkeit unserer Maßnahmen“, so Felipe.

Das Land Tirol verbessere so mit zahlreichen Maßnahmen die Luftgüte – Herzstück ist der Luft-100er für Pkw, das sektorale Lkw-Fahrverbot und der Ausbau der Öffis mit den deutlich günstigeren neuen Tiroltickets. (TT.com)