Innsbruck – Ein kaputter Verteilerstecker, das alte Bildschirmkabel, das Kabel vom entsorgten Kühlschrank, Kabel-Abfälle von Baustellen und Gebäudesanierungen, richtig getrennt, sind das wertvolle Rohstoffe. Im Rahmen der Initiative „Rund geht‘s“ will die Tiroler Abfallwirtschaft genau darauf mit einer aufsehenerregenden Aktion aufmerksam machen. So umrankt ein regelrechter Kabelsalat Dienstagvormittag die Geländer der Innbrücke in der Innsbrucker Innenstadt.

Wie aus so einem alten Kabelsalat letztlich Rohstoffe für neue Produkte – zum Beispiel Münzen, Dachrinnen oder die Dächer historischer Gebäude – entstehen können, informiert die Initiative „Rund geht‘s“. Öffentlich gestartet wird diese Kampagne am kommenden Freitag.

Im Web, mit Foldern und Werbesujets will die Tiroler Abfallwirtschaft der Bevölkerung anhand ganz konkreter Beispiele vermittelt werden: Abfälle sind wertvolle Rohstoffe. Durch Recycling finden sich diese in immer mehr Produkten wieder.

Und zu gewinnen gibt es auch etwas: Alle, die bis dahin Fotos vom Kabelsalat in Innsbruck oder Hinweise zur Innbrücken-Aktion auf www.facebook.com/rundgehts posten, können eine von zehn Goldmünzen mit dem Goldenen Dachl als Motiv gewinnen. (TT.com)