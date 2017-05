Ellmau – „Wir bemerken ein Spannungsfeld zwischen Touristikern und den Bürgern, die nichts mit Tourismus zu tun haben“, sagt BM Klaus Manzl. Dabei geht es in erster Linie um die Auswirkungen im Bereich Grund und Boden, wodurch sich Einheimische gewisse Dinge nicht mehr leisten können. Ein Thema, welches der Bevölkerung am Herzen liegt, ist aber auch die Natur und wie sehr sie genutzt wird.

Für die Gemeinden Ellmau, Going, Scheffau und Söll sowie für den die vier Orte umspannenden Tourismusverband sei nun der Zeitpunkt gekommen, darüber nachzudenken, wie weit diese Entwicklung gehen soll. Die Frage, die man sich und vor allem seinen Bürgern und Mitgliedern stellt, lautet: Wie gestalten wir gemeinsam den Tourismus in unserer Region für eine höhere Lebensqualität aller? Um den langfristigen Erfolg zu gewährleisten, werden breite Bevölkerungsschichten in die Diskussion mit eingebunden.

Der Startschuss erfolgte im Mai mit drei ganztägigen Zukunftsdialogen, dabei haben die Teilnehmer aus allen Alters- und Berufsgruppen je drei Empfehlungen für eine nachhaltige Tourismusstrategie ausgearbeitet. In einer offenen Veranstaltung am 31. Mai um 20 Uhr beim Postwirt in Söll werden die Ergebnisse in großer Runde reflektiert, diskutiert und priorisiert. „Meines Erachtens gibt es keinen vergleichbaren Prozess in Tirol“, sagt TVB-Geschäftsführer Lukas Krösslhuber, der das Projekt operativ betreut.

Ein Grund für diesen Denkprozess ist aber auch die innerörtliche Mobilität, die gerade in Ellmau viel kritisiert wird. Zum überwiegenden Teil ist der Verkehr hausgemacht, wie zwei Verkehrszählungen ergeben haben. Seitens der Gemeinde wurde nun der Beschluss gefasst, vom Gemeindeamt bis zum östlichen Ortsende eine Begegnungszone einzurichten, in der jeder Verkehrsteilnehmer gleichberechtigt ist. Dazu wird die Fahrgeschwindigkeit auf 20 km/h herabgesetzt. Zudem wird diese Straße als Einbahnstraße – von Ost nach West – etabliert. Mit Beginn der Hochsaison soll die Zone starten. (be)