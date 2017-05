Von Harald Angerer

Brixen i. Th., Westendorf, Kirchberg – Steter Tropfen höhlt den Stein – genau diese Hartnäckigkeit legen seit vielen Jahren die Brixentaler Touristiker an den Tag, wenn es darum geht, das Mountainbike-Angebot zu erweitern. Nicht nur bei den Verhandlungen um das Mountainbike-Wegenetz, sondern vor allem bei den beliebten Bike-Trails. In Kirchberg sind es inzwischen schon vier verschiedene Trails, die in den vergangenen Jahren verwirklicht werden konnten. Nun gelang auch in Brixen erstmals die Errichtung eines solchen Trails.

Der „Sun-Trail“ auf der Brixner Sonnseite soll in Zukunft Gäste wie Einheimische begeistern. Er soll besonders leicht zu fahren sein, wie Initiator und TVB-Ortsstellenleiter Kurt Tropper betont. „Der Trail soll für Einsteiger fahrbar sein und ist vergleichbar mit einer blauen Piste beim Skifahren“, schildert Tropper. Die Bauarbeiten für die 2,5 Kilometer lange Strecke dauerten nur wenige Monate. Baustart war bereits im Herbst des Vorjahres. Die Kosten betragen 45.000 Euro, wobei gut die Hälfte vom Land Tirol als Förderung übernommen wird.

Deutlich länger dauerte aber die Vorlaufzeit für das Projekt. Etwa zwei Jahre wurde an der Umsetzung gearbeitet. „Die Vorbehalte sind noch immer sehr groß. Die meisten haben beim Thema Trail die Downhiller mit Vollvisier im Kopf“, sagt Tropper. Es gilt also zuerst Aufklärungsarbeit zu leisten. „Es gibt beim Biken viele Sparten. Wir wollen bei uns vor allem Trails anbieten, die leicht fahrbar sind, flowig, wie man das nennt. Also wo auch Eltern mit den Kindern runterfahren können. Das ist eine völlig andere Zielgruppe als die Downhiller. Die fahren so einen Trail ja gar nicht“, erklärt Tropper. Aber nicht nur die Grundeigentümer wollen überzeugt werden, auch Jäger, Forst und die Umweltbehörde sind bei solchen Projekten miteingebunden. „Das Bauen selbst ist also die kleinste Arbeit“, sagt Tropper. Nun habe man aber ein erstes praktisches Beispiel im Ort, Tropper hofft, dass sich dieses positive Beispiel herumspricht. Denn weitere Trails sollen folgen, im gesamten TVB-Brixental-Gebiet. Auch in Westendorf wird seit Längerem an einem Trail projektiert und auch in Kirchberg und Brixen sollen weitere folgen. „Wir hätten gerne weitere fünf Trails in den kommenden drei Jahren“, sagt Tropper. Doch bevor die Gespräche mit den Grundeigentümern geführt worden sind, gibt es zu den Vorhaben keine weiteren Details.