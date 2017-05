Von Max Strozzi

Innsbruck – Ab dem kommenden Wintersemester ist Innsbruck um ein Studentenheim reicher. Der Innsbrucker Tourismusberater Edinger errichtet gerade am Innrain, in unmittelbarer Nachbarschaft der Haupt-Uni, ein Design-Studentenheim für zahlungskräftigere Studierende. „Es wird ein Boutique-Studentenheim, ähnlich einem Boutique-Hotel“, umreißt David Edinger, Geschäftsführer der neu gegründeten Edinger Studentenheim GmbH, das Projekt. Geplant wird das Wohnheim laut Edinger für knapp 30 Studierende. Angeboten würden zehn WG-Einheiten für zwei Personen in der Größe von etwa 70 Quadratmetern sowie acht Singlewohnungen und ein Gartenloft. „Die Zimmerpreise bewegen sich ab 750 Euro im Monat“, erklärt Edinger. Die Eröffnung ist für das kommende Wintersemester geplant.

Das Studentenheim sei für einen „speziellen Markt“ gedacht. „Es geht um internationale Studierende, die nach Innsbruck kommen“, präzisiert Edinger. Dabei denke er besonders an Studenten aus dem süddeutschen Raum, aber auch aus Südtirol. Er rechnet offenbar auch mit einem regen Bewohnerwechsel. Edinger selbst geht angesichts des Konzeptes jedenfalls „nicht davon aus, dass Studenten, die dort einziehen, auch durchgehend vier bis fünf Jahre darin wohnen werden“.

Dass der Tourismus-Spezialist nun ein Studentenheim entwickelt, ist neu. Das ehemalige Wohngebäude im Jugendstil, das laut Edinger unter Denkmalschutz steht, wurde bereits 2015 für 3,6 Millionen Euro erworben. Die Investitionskosten für das Heim beziffert Edinger mit 2,5 Millionen Euro. Bei der Planung und Gestaltung sei mit einer Münchner Innenarchitektin zusammengearbeitet worden. Das Objekt sei „eine kleine Perle“, für die man ein Nutzungskonzept gesucht habe. Das Design-Studentenheim, das „Fox 54“ getauft werden soll, sei „ein Experiment“, so Edinger. „Nach einem Jahr werden wir analysieren, inwieweit die Wirtschaftlichkeit gegeben ist“, sagt der Firmenchef.