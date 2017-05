Kirchbichl – Vier Jahre Prüfung und Planung liegen hinter der Tiwag, bis gestern der Spatenstich für den Ausbau des Inn-Kraftwerkes in Kirchbichl gesetzt werden konnte. Im Juli 2013 war das Projekt eingereicht worden, Ende März dieses Jahres wurde der positive UVP-Bescheid ausgestellt, der nun Rechtskraft erlangt hat (die TT berichtete).

„Mit diesem Erweiterungsprojekt setzt die Tiwag den nächsten wichtigen Schritt in Richtung einer Energieautonomie unseres Landes“, betonte Landeshauptmann Günther Platter beim Festakt anlässlich des Startschusses für die Arbeiten. „Neben der Modernisierung bestehender Anlagen bekennt sich die Tiroler Landesregierung aber auch klar zum Ausbau der Wasserkraft in Tirol“, fügte er an. „Im Zuge der Sanierung und Erweiterung können wir die Effizienz der Anlage nachhaltig steigern und zusätzlich ca. 25 Prozent sauberen und regenerativen Strom pro Jahr erzeugen“, erklärte Tiwag-Vorstandsvorsitzender Erich Entstrasser. Und Tiwag-Vorstandsdirektor Johann Herdina ergänzte: „Wir investieren mit diesem Projekt rund 110 Millionen Euro großteils in die heimische Wirtschaft. Neben der effizienteren Stromerzeugung bewirkt dieses Vorhaben auch eine ökologische Sanierung der Innschleife. Der Ausbau wird somit für die kommenden 90 Jahre einen hohen Nutzwert bei geringen Eingriffen in die Umwelt erzielen.“

Die Ausbauleistung des Kraftwerks erhöht sich von rund 19,4 auf 38 Megawatt (MW), das Jahresarbeitsvermögen steigt auf ca. 165 Gigawattstunden (GWh). So können zusätzlich rund 35 GWh Strom pro Jahr erzeugt werden. Damit können etwa 8500 Haushalte zusätzlich versorgt werden. (TT)