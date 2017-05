Von Alexander Paschinger

Biberwier – Wie viel man tatsächlich in den ersten zwei Saisonen eingenommen hat, darüber möchte sich GR Josl Schönherr, der Substanzverwalter der Biberwierer Agrar, nicht auslassen. Aber er ist nicht unzufrieden. Auch Bürgermeister Paul Mascher nicht: „Der Schranken und die Anlage sind schon gezahlt.“

Rund 25.000 Euro hatte die Gemeinde dafür im Jahr 2015 investiert. Es fand sich damals niemand mehr, der den Mautwärter an der schmalen Straße hinunter zum See machen wollte und die vier Euro pro Auto kassiert. Das erledigt die Anlage nun alles automatisch: Wenn die 180 Stellplätze am See besetzt sind, schaltet die Ampel oben auf Rot. Reich will die Gemeinde mit den Einnahmen nicht werden. Immerhin gilt es auch, den Müll rund um den See zu sammeln und zu entsorgen. Auch das kostet.

Doch weil sich eben die Einnahmen „überraschend gut“ entwickelt haben, wie BM Mascher erläutert, könne man nun auch die schmale Straße wieder etwas sanieren. „Der ganze Weg geht sich nicht aus“, rechnet der Ziviltechniker Schönherr vor. Aber ja, man könne punktuelle Ausbesserungen vornehmen. „Ich habe da aber persönlich keinen Stress – man kann ohnehin auf der engen und kurvigen Straße nicht schnell fahren.“

Wichtiger seien ihm jetzt die anstehenden Gespräche mit dem See- und Grundeigentümer, wenn es um das lange ersehnte Aufstellen von WCs geht. „Es wäre gut, wenn wir es heuer schaffen könnten“, so Schönherr.

Auch der zweite Badesee auf Biberwierer Gebiet, der Mittersee, war zuletzt Thema im Gemeinderat: „Im Wald herrscht allgemein ein Verbot für Feuerstellen“, sagt der Bürgermeister. Bis zum Beginn der Badesaison will man das auch noch einmal mit Verbotstafeln ins Gedächtnis rufen. „Auch am Blindsee darf man kein Feuer machen“, erinnert zudem Schönherr die Besucher der Seen. Neben der vordergründigen Brandgefahr geht es natürlich auch um den zurückgelassenen Müll.