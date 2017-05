Lienz – Seit 2013 findet alle zwei Jahre in Lienz die berufsbegleitende Weiterbildung „Business Manager“ als Universitätslehrgang statt. Dieser dauert vier Semester und wird vom Wifi Tirol in Kooperation mit der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt angeboten. Im Februar 2015 startete der bereits zweite Lehrgang. 14 Studierende nahmen daran teil, elf von ihnen schlossen nun die Ausbildung ab und tragen den Titel „Master of Science“.

Am Donnerstag wurden im Rahmen einer Feier die Diplome überreicht. Drei Teilnehmern glückte es aus privaten oder beruflichen Gründen (noch) nicht, die schriftliche Arbeit abzuschließen. Sie haben nun zwei Jahre Zeit, ihren Abschluss nachzuholen.

Alle frischgebackenen „Business Manager“ seien Praktiker, die Führungs­positionen innehaben, erklärte Robert Neumann, der den Lehrgang bundesweit wissenschaftlich leitet.

„Die universitäre Weiterbildung bringt Vorteile für die Teilnehmer, die Betriebe und den gesamten Wirtschaftsstandort“, betonte der Obmann der Wirtschaftskammer Lienz, Michael Aichner, der verriet, dass die dritte Auflage mit zehn Teilnehmern bereits gestartet ist. Ein Weiterbildungsangebot wie dieses im Bezirk trage, so Aichner, mit dazu bei, dass Arbeitnehmer nicht auspendeln oder gar auswandern müssen. (func)