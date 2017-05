Ebbs – Nach mehr als drei Jahrzehnten findet am 27. und 28. Mai wieder die Bundesjungstutenschau am Fohlenhof in Ebbs statt. Die „ARGE Haflinger Bundesjungstutenschau“ wird alle zwei Jahre und bereits zum 14. Mal in Österreich ausgetragen. Für die Teilnahme an der Bundesjungstutenschau haben sich äußerst erfolgreiche Züchter aus Tirol, Vorarlberg, Salzburg, der Steiermark, Oberösterreich, Niederösterreich und Kärnten qualifiziert.

Um bei der Bundesjungstutenschau teilnehmen zu können, mussten sich die Züchter mit ihren Jungstuten bei den Stutbuchaufnahmen in den einzelnen Bundesländern dafür qualifizieren. Die Plätze waren heiß begehrt und so erleben Besucher nun über 90 der schönsten 3- und 4-jährigen Haflinger Jungstuten zwei Tage lang am Fohlenhof Ebbs.

Die Jungstuten müssen sich zuerst einer Einzelbeurteilung vor einem österreichischen Richterkollegium im Vorführdreieck unterziehen, werden anschließend Klassenweise im Hauptring gereiht und aus den Klassensiegern wird die Bundessiegerin bzw. die 1. und 2. Bundesreservesiegerin gekürt. Los geht’s am Samstag ab 13 Uhr mit der Präsentation der Jungstuten im Vorführdreieck. Abends erwartet Besucher ein Sommernachtsfest mit Musik. Am Sonntag werden ab 9 Uhr die Gruppensieger ermittelt und im Anschluss an ein kurzes Schauprogramm, welche die vielfältige Einsetzbarkeit und den einzigartigen Charakter des Tiroler Haflinger Pferdes zeigt, werden die Bundessieger- und Bundesreservesiegerstuten gekürt.

Für Speis und Trank wird bestens gesorgt. Weitere Informationen: www.haflinger-tirol.com. (TT)