Imst – Es war ein erster Test, ein Diplom in der Hand zu halten: 19 Schüler und zwei Schülerinnen der HTL Imst (Bautechnikkolleg und Abschlussklasse Hochbau) absolvierten zusätzlich zu ihrem „normalen“ Schulalltag die Ausbildung zum Energieberater – übrigens die ersten in Tirol, ausgebildet von einer HTL. Möglich macht dies die Kooperation mit der Energie Tirol, die auch GF-Stv. Sigrid Thomaser entsandte, um die Zeugnisse zu überreichen: „Die Energieberater werden beim Projekt Energieautonomie 2050 des Landes eine wichtige Rolle einnehmen.“ 37 Prozent der derzeit in Tirol verbrauchten Energie fallen in den Gebäudebereich. „Im Lehrplan sind ohnehin viele Elemente der Ausbildung bereits enthalten“, erläuterte HTL-Lehrer Matthias Wegscheider, der die Schüler begleitete, beim Festakt, „in dieser umfangreichen Zusatzausbildung werden Techniker von morgen so ausgebildet, dass sie auch den künftigen Anforderungen gewachsen sind.“

Ein Jahr lang drückten die neuen Energieberater einmal pro Woche eine Stunde zusätzlich die Schulbank. Dir. Stefan Walch zollte dafür Respekt, so wie auch BM Stefan Weirather, der stellvertretend für das Land Tirol Glückwünsche überbrachte. (huda)