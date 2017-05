Kufstein – Wer seinen landwirtschaftlichen Betrieb erfolgreich in die Zukunft führen will, braucht entsprechendes Wissen dafür. Die Landwirtschaftskammer bietet die Ausbildung zum Meister/Meisterin an und auf der Festung Kufstein wurde den Absolventen dieses Lehrgangs der Meisterbrief verliehen. Mindestens 360 Stunden umfasste der Lehrgang und zudem musste eine fachspezifische Meisterarbeit verfasst werden. „Diese Weiterbildung betrifft die ganze Familie, denn andere Familienmitglieder müssen einspringen, damit man sich selbst weiterbilden kann“, erklärte LK-Präsident Josef Hechenberger. 85 frischgebackene Meister konnten ihre Meisterbriefe entgegennehmen.

Ausgebildet wurden sie in den Bereichen Feldgemüsebau, Obstbau, Betriebs- und Haushaltsmanagement und Landwirtschaft. (be)