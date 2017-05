Innsbruck – Der Tiroler Landtag hat einen Antrag der SPÖ für einen Nightliner ins Ziller- und Achental einstimmig angenommen, nun folgen die Finanzierungsgespräche mit den Bürgermeistern. „Bisher gab es keine Möglichkeit, zwischen 22 und 6 Uhr mit den öffentlichen Verkehrsmitteln nach Hause zu kommen“, sagt LA Klaus Gasteiger, der auf die politische Verantwortung für die Jugendlichen in den Tälern verweist.

Der Antrag ging ursprünglich auf eine Initiative der Jungen Generation, einer Jugendorganisation der SPÖ, zurück. Diese Initiative wurde vom SPÖ-Klub aufgenommen und in den Landtag eingebracht. In dem Antrag heißt es u. a.: „Der Ausbau des öffentlichen Verkehrs kann die Landflucht stoppen, man kann damit die Lebensqualität erhöhen und die Jugend vom Abwandern abhalten. Da das Ziller- und Achental eine der größten und stärksten Tourismusregionen Österreichs sind, sollte in der Nacht eine Zug- oder Busverbindung als Anschluss an den Nightliner zwischen Innsbruck und Kufstein ermöglicht werden.“

Die Landesregierung will sich nun gemeinsam mit den Gemeinden und dem Planungsverband Zillertal für die Umsetzung einer Nachtbuslinie an den Wochenenden einsetzen, die Planungen unterstützen und übliche Fördermodalitäten für solche Verkehrsprojekte anbieten.

Im Achental sei zu prüfen, welche Bedarfsverkehre sinnvoll an Wochenenden vom Bahnhof Jenbach ausgehend eingesetzt werden können. Geht es nach den Vorstellungen der SPÖ, soll das erweiterte Angebot nach Möglichkeit ab Dezember 2017 bestehen. (TT)