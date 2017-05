Lienz – Erfreulicher als noch vor Kurzem angenommen präsentiert sich die Statistik der Nächtigungszahlen der Wintersaison. Im April konnte das letztjährige Ergebnis – auch aufgrund der späten Osterferien – noch verdoppelt und somit die Halbjahresstatistik verbessert werden. Mit einem Gesamtminus von 4,37 Prozent gegenüber dem Vorjahr schließt der vergangene Winter ab.

Die Resultate in den Orts- bzw. Regionsstatistiken waren unterschiedlich: So konnte etwa Kals die Nächtigungszahlen halten, Obertilliach musste hingegen große Verluste gegenüber einem sehr starken letzten Jahr hinnehmen. In Obertilliach spielt der Schneemangel insbesondere im Bereich Langlaufen/Biathlon eine große Rolle, da der Winterbetrieb im heurigen Winter erst spät richtig angelaufen war und bereits in der zweiten Märzhälfte die Loipen gesperrt werden mussten. Auch Innervillgraten wurde vom Schneemangel stark getroffen, war es in der heurigen Saison ja beinahe nie möglich, Skitouren im Villgratental zu gehen.

Mit 52,01 Prozent aller Nächtigungen war Deutschland wieder der wichtigste Quellmarkt, gefolgt von Österreich (19,45 Prozent) und den Beneluxländern (6,06 Prozent). Auffallend sind die geringen Rückgänge der Ankunftszahlen, bei österreichischen Gästen gab es sogar ein leichtes Plus zum Vorjahr.

Für Obmann Franz Theurl ist im Ergebnis aber auch Positives zu erkennen: „Die Vorbuchungen für diesen Winter waren so gut wie noch nie, leider ist dann kurzfristig aufgrund der schlechten Schneelage nicht mehr viel dazugekommen. Auch die Aufenthaltsdauer hat sich wieder ein wenig reduziert – von 4,9 auf 4,8 Tage. Dies entspreche auch dem allgemeinen Trend zu Kurzurlauben. „Aufgrund der vielen negativen Faktoren, die diesen schwierigen Winter beeinflusst haben, ist es mir ein besonderes Anliegen, mich bei den Osttiroler Vermietern zu bedanken, die mit enormen Anstrengungen das Bestmögliche erreicht haben und auf dem stetigen Weg nach oben sind, was die Wertschöpfung und Qualitätsverbesserung betrifft“, so Theurl. Nächtigungszahlen alleine seien nicht aussagekräftig, was am Ende an Eindruck beim Gast und in der Brieftasche der Vermieter bleibt. (TT)