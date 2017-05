Von Max Strozzi

Schwaz – Die Sparkasse Schwaz wird über ihre Tochterbank weiter in Malta tätig sein. Das betonte Bankchef Harald Wanke. Die Bank war kürzlich auf einer Daten-CD als eine von 2500 Austro-Firmen aufgeschienen, die auf der als Steueroase geltenden Mittelmeerinsel Malta eine Tochterfirma führt.

Seit 15 Jahren unterhält die Sparkasse Schwaz auf der Insel offiziell und legal eine Tochterbank. Dazu gehört auf Malta auch eine Holding. Man führe auf der Insel Wertpapiergeschäfte durch und sei hauptsächlich eine Depotbank für Investmentfonds, so Wanke. Das Geschäft in Malta blüht: 2015 wurde für die Sparkasse Malta ein Gewinn von 3,7 Mio. Euro ausgewiesen, für die Sparkasse Holding Malta von 4,3 Mio. Euro – 2014 waren es 3,2 Mio. bzw. 8,4 Mio. Euro.

Dass bei Investmentfonds-Geschäften auf Malta der steuerliche Aspekt ein wesentlicher ist, sei „keine Frage“, so Wanke. Ob die Sparkasse mit der Malta-Tochter auch Firmen oder Personen unterstütze, Steuern zu vermeiden? „Ich könnte nicht sagen, dass das auf gar keinen Fall stattfindet“, so Wanke. Das Problem liege aber in der unterschiedlichen Besteuerung innerhalb der EU. „Wenn eine Firma 30 Kilometer von Wien nach Bratislava siedelt, zahlt sie bereits einen Steuersatz von nur 15 statt 25 Prozent“, so Wanke. Außerdem mache die Bank auf Malta Geschäfte, die in Österreich nicht möglich seien, weil Österreich „von der Markttransparenz nicht geeignet ist“. Sprich: Für Depotbanken ist der Markt voll. Bis vor Kurzem hatten auch Raiffeisen, die Volksbanken-Gruppe und die Bawag Malta-Töchter. Diese wurden 2014 bzw. 2015 verkauft.

Die unterschiedlichen Steuerregeln in EU-Ländern beschäftigten gestern auch die EU-Finanzminister. Deutschland und Frankreich wollen einen neuen Anlauf für eine Harmonisierung der Firmenbesteuerung starten. „Jetzt werden wir dies wirklich frontal angehen“, sagte Frankreichs Finanzminister Bruno Le Maire. Einen solchen Vorstoß hatte es 2012 gegeben, der aber folgenlos blieb. Auch der Europaabgeordnete Othmar Karas (ÖVP) fordert eine Harmonisierung. „Steuertricksereien mancher Länder und Firmen“ könne man nur verhindern, wenn die Berechnung der Firmensteuern vereinheitlicht wird und Konzerne offenlegen müssten, wie viel Steuern sie in welchem Land zahlen.