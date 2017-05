Außervillgraten – Nach drei Jahren Vorbereitung und einem Jahr Bauzeit ist es nun fertig: das Kraftwerk im Außervillgrater Winkeltal. „Am kommenden Montag nimmt das Werk den Probebetrieb auf, der Übergang zum Regelbetrieb ist dann fließend“, sagt der Außervillgrater Bürgermeister Josef Mair. Die Jahresleistung beträgt etwa elf Gigawattstunden. Damit könnten 3000 Vier-Personen-Haushalte versorgt werden.

Die Gemeinde ist alleinige Besitzerin und Betreiberin des Werks und verkauft den Strom an den Verbund, sagt Mair. „Budgetiert waren zehn Millionen Euro für das Werk“, so der Bürgermeister. Obwohl noch nicht alles abgerechnet ist, kann er schon jetzt sagen, dass diese Summe unterschritten würde. Finanziert wurde das Kraftwerk Winkeltal über Darlehen.

Bei den Arbeiten rund um das Kraftwerk konnten die Außervillgrater weitere Verbesserungen verknüpfen. So hat man gemeinsam mit der Druckrohrleitung auch den Abwasserkanal ins Hinterwinkeltal verlegt und verlängert. Damit hat die Gemeinde nur noch zwei Prozent an Gebäuden, die nicht an das kommunale Abwassernetz angeschlossen sind. Auch die Leerverrohrung für das ul­traschnelle Breitband-Internet ist in dem Projekt miterfasst. (co)