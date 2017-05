Von Peter Nindler

Innsbruck – Eigentlich hätte die Erhöhung der Aufenthaltsabgabe von zwei auf 2,50 Euro schon bei einer außerordentlichen Vollversammlung im Mai beschlossen werden sollen. Damit möchte der Tourismusverband (TVB) u. a. Investitionen der Schultz-Gruppe in Wintersportinfrastruktur mit 4,2 Mio. Euro unterstützen. Doch ob es heuer vor den Verbandswahlen tatsächlich dazu kommt, wird noch einmal in einer Aufsichtsratssitzung am 6. Juni diskutiert. Obmann Franz Theurl liebäugelt zwar damit, doch notwendig wäre sie erst im Jahr 2019/2020. „Erst dann steigen die Darlehensverpflichtungen von rund 1,15 auf 1,3 Mio. Euro.“ Man müsse die Investitionen in einem Zeitfenster sehen, bereits heuer könnte es eine stille Beteiligung an einem Schultz-Vorhaben in Sillian geben.

Sollte es noch 2017 ein Ja zur Aufenthaltsabgabe geben, wird sie laut Theurl erst 2018 schlagend. 750.000 Euro frisches Geld könnte die Erhöhung in den Verband spülen und damit auch für Reserven sorgen. Für Theurl ist der Verband mit einem Überschuss von 1,1 Mio. Euro in der Vorjahresbilanz gut aufgestellt. Auch das Eigenkapital passe.

Eng ist es allerdings nach wie vor, schließlich will der Vorstand die Kontokorrentlinie für Projektvorfinanzierungen verlängern. Dahinter verbergen sich Kontoüberziehungen, die Rede ist von rund einer Million Euro. Zum einen ein Überschuss, zum anderen Kontoüberziehungen. Wie passt das zusammen?

Zwar weist die TVB-Bilanz für das Vorjahr laut Theurl einen Überschuss aus, doch die Eigenkapitalquote beträgt nach wie vor lediglich 6,16 Prozent. Über 50 Prozent wäre die Richtmarke. Unter 50 Prozent wäre hingegen das Soll bei der Fremdkapitalquote, der TVB Osttirol weist eine von rund 90 Prozent auf. Der Verschuldungsgrad (76 Prozent) hat sich zwar gegenüber den Vorjahren leicht gebessert, doch kein Tourismusverband hat mehr Verbindlichkeiten als der Osttiroler. Bankverbindlichkeiten von 8,4 Mio. Euro schlagen zu Buche, das sind mehr als 90 Prozent der Einnahmen aus Pflichtbeiträgen und Aufenthaltsabgaben. „Wir konnten die Schulden jedoch von 16 auf acht Mio. Euro reduzieren“, verweist Theurl auch auf die besondere Anfangssituation bei der seinerzeitigen Fusion. Und letztlich würde der Tourismusverband eine gesetzlich vorgeschriebene Betriebsmittelrücklage von rund 840.000 Euro benötigen, die er allerdings nicht hat.

Aufgrund dieser Finanzsituation warnen die Kritiker deshalb vor weiteren Investitionen in Infrastruktur.