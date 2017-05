Von Verena Langegger

Innsbruck – Die mechanischen Stromzähler sind seit rund 100 Jahren im Einsatz, abgelesen werden sie einmal pro Jahr, manchmal sogar nur alle drei Jahre. Für den Kunden hieß das, einmal im Jahr zum Stromzähler zu gehen, die Zahlen im Kästchen aufzuschreiben und dem Stromversorger zu schicken.

Mit der Digitalisierung ändert sich auch der Strommarkt. Bis 2020 soll eine neue Generation von Messgeräten, die so genannten „intelligenten Stromzähler“ (Smart Meter), eingeführt werden. Zumindest 80 Prozent der Stromkunden sollen bis dahin die neuen Geräte im Haus haben. Österreich wollte ursprünglich sogar noch schneller sein. Dank einer eigenen Verordnung sollten 90 Prozent der Haushalte bereits 2019 mit intelligenten Zählern ausgestattet sein.

Diese Smart Meter helfen vor allem Energieversorgern. Mit ihnen sollen Angebot und Nachfrage von Strom besser aufeinander abgestimmt werden. Elektrizitätsunternehmen können dann anhand aktueller Daten über den Verbrauch ihrer Kunden die richtige Menge Energie einspeisen und so Lastspitzen vermeiden. Das System soll damit effizienter werden. Besonders in Zeiten zunehmender Dezentralisierung der Stromerzeugung seien das wichtige Argumente. Außerdem machen Smart Meter eine Ablesung vor Ort überflüssig, die Daten werden automatisch an den Stromanbieter übermittelt.

Laut Plan sollen Kunden mit intelligenten Zählern ihren Energieverbrauch senken können. Und dadurch Geld sparen. Denn sie wüssten dann, wann und wie viel Strom sie verbrauchen, erklärt IKB-Vorstand Helmuth Müller. Hinter dem Zählertausch steht aber auch ein Riesengeschäft. 2,2 Milliarden Euro soll es in etwa in ganz Österreich kosten, die Zähler zu tauschen. In Tirol sei das Vergabeverfahren jetzt erledigt, sagt Müller. Vor allem „der Beschaffungsprozess für die IT-Systeme“ habe sich als komplizierter als erwartet herausgestellt. Immerhin geht es bei der „Kooperation West“ um mehr als eine Million Zähler und die dahinterstehenden IT-Systeme. Anstatt bis 2019 bereits ausgestattet zu sein, wird 2018 erst einmal die Testphase in Tirol begonnen, dann werde das „großflächige Rollout“ starten, erklärt Müller.

Für die Ausschreibung haben sich IKB und Tinetz mit der Salzburg Netz GmbH und der Vorarlberger Energienetze GmbH zur „Kooperation West“ zusammengeschlossen. Mit rund 1,1 Millionen Stück verfüge man damit in Österreich nach Wien über das zweitgrößte Einzellos. Insgesamt liege der österreichische Bedarf bei etwa sechs Millionen Stück. Die gemeinsame Ausschreibung habe einen „technologischen Gewinn“ gebracht. „Jeder hat seine Spezifika, und diese wurden unter einen Hut gebracht.“

Die Systeme und ihre Schnittstellen seien standardisiert worden. Dadurch sei man nicht von Herstellern abhängig bzw. ermögliche die Standardisierung, auch nur Teilsysteme zu tauschen. Eine zentrale Rolle bei der Ausschreibung habe die Datensicherheit gespielt. Unter anderem werde die Datenübertragung auf einer „End-to-end-Verschlüsselung“ basieren.

Denn der größte Kritikpunkt am Smart Meter sei die Datensicherheit, sagt Müller. Wie oft der Energieversorger IKB Hackerangriffen ausgesetzt ist, will er nicht verraten. „Technisch muss dafür gesorgt werden, dass im schlimmsten Fall nur ein Gerät und nicht das gesamte System gehackt wird“, sagt er.

Das System wurde so aufgebaut, dass viele Mechanismen greifen und es bezüglich Sicherheit verschiedene Abstufungen gibt. Die Daten könnten entweder über Powerline (Stromnetz, Anm.) oder über Mobilfunk ausgelesen werden. Auf diese Weise könne man auch geographisch exponierte Kunden versorgen. Doch was bringen diese intelligenten Stromzähler? Vor allem mehr Information über den Kunden. Denn der Stromverbrauch soll künftig alle 15 Minuten gemessen und automatisch an den Netzbetreiber gemeldet werden. Wer will, kann sich also ein genaues Bild über das Alltagsleben eines Menschen machen: wann man zu Hause ist, wann man vor dem Fernseher sitzt oder wann man duscht.

Einen Netzbetreiber werde dies eher nicht interessieren, sagt IKB-Vorstand Helmuth Müller. Nichtsdestotrotz: Daten, die online ausgetauscht werden, können auch von unbefugter Seite gehackt werden. Und auch Einbrecher könnten sich – nicht nur über Facebook, sondern auch über die Smart-Meter-Daten – darüber informieren, wann und wo eine Wohnung leer steht. Auch den Vorwurf, Smart Meter seien sehr störungsanfällig, weist Müller zurück. Mittlerweile sei viel getestet worden. Es seien zahlreiche Faktoren zu bedenken, Grund für die schleppende Einführung der neuen Zähler sei aber vor allem der hohe Vorbereitungsaufwand, etwa der Umbau von Trafostationen und die Dauer der Ausschreibungen. Der EU Zeitplan könnte bei der „Kooperation West“ aber eingehalten werden.

Die Konsumenten sollen dann auch zu Produzenten werden, zu aktiven Teilnehmern am Prozess der Stromerzeugung. Wer etwa mit einer eigenen Photovoltaikanlage am Dach mehr Strom erzeugt, als er verbraucht, soll diesen dann auch ins Netz einspeisen können.