Innsbruck – Es wird die dritte Auflage sein, wenn der Innsbrucker Innenstadtverein am 9. Juni unter dem Motto „Ganz Innsbruck tanzt“ erneut zur langen Einkaufsnacht von 17 bis 23 Uhr aufruft. Als Pendant zur vom Innenstadtmarketing seit Jahren erfolgreich durchgeführten „Shopping@night“ im Herbst entwickelte sich auch der frühsommerliche Ableger bis dato äußerst erfolgreich.

Wie der Innenstadtverein gestern in einem Pressegespräch mitteilte, werden heuer an die 600 Betriebe aktiv an der Einkaufsnacht teilnehmen. Dabei sind nicht nur jene der Alt- und Innenstadt, sondern auch die Einkaufszentren. In erster Linie soll sich mit der Einkaufsnacht der stationäre Handel in der Landeshauptstadt präsentieren. Und das auch weit über das Innsbrucker Umland hinaus. Denn für den bestehenden Handel gebe es an die 20 Prozent zu wenig Kaufkraft, rechnete der Innenstadtverein vor. Also hofft man auf einen Ansturm aus Südtirol, dem süddeutschen Raum, aber auch aus Vorarlberg und Salzburg.

Dass das Einkaufen besonders leicht von der Hand geht, wenn dazu ein Event geboten wird, ist keine Neuigkeit. Deshalb lockt die Einkaufsnacht auch wieder mit jeder Menge an Tanzattraktionen aus dem In- und Ausland sowie den unterschiedlichsten Stilrichtungen. Hierzu werden einerseits über das gesamte Innenstadtgebiet auch mobile Bühnen aufgestellt, andererseits finden die Auftritte auch in den Einkaufszentren statt.

Obwohl die angekündigten Demos vor ausgewählten Geschäften kürzlich abgeblasen wurden, erinnerte die Gewerkschaft der Privatangestellten-djp gestern erneut an das „klare Nein der Angestellten zur Shopping Night“.

Eine Fusion der beiden Einkaufsnächte wird derzeit nicht angestrebt, sagt Bernhard Vettorazzi (Innenstadtmarketing). Dezidiert ausgeschlossen wird eine Fusion aber auch nicht. (mami)